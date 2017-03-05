СМИ: в Ираке задержан брат главаря ИГ с оранжевой бородой

Сотрудники иракской федеральной полиции, принимающей участие в освобождении Мосула, сообщили о задержании двоюродного брата главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)
По сообщениям СМИ, двоюродного брата главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади удалось взять в западном районе Мосула. О местонахождении родственника террориста сообщила разведка.
Местный телеканал Al Sumaria опубликовал видеокадры, на которых военные ведут мужчину с выкрашенной в оранжевый цвет бородой. Один из сотрудников спецслужб говорит, что задержанный — «сын дяди Абу Бакра аль-Багдади».
Мужчина был задержан в районе Джосак, который недавно был успешно зачищен правительственными войсками от террористов. Сообщается, что иракские военные продвигаются вглубь города, отвоевывая территории у боевиков ИГ.
Местный телеканал Al Sumaria опубликовал видеокадры, на которых военные ведут мужчину с выкрашенной в оранжевый цвет бородой. Один из сотрудников спецслужб говорит, что задержанный — «сын дяди Абу Бакра аль-Багдади».
Мужчина был задержан в районе Джосак, который недавно был успешно зачищен правительственными войсками от террористов. Сообщается, что иракские военные продвигаются вглубь города, отвоевывая территории у боевиков ИГ.
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