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  • 05.03, 20:58
СМИ: в Ираке задержан брат главаря ИГ с оранжевой бородой. Ирак, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: в Ираке задержан брат главаря ИГ с оранжевой бородой

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СМИ: в Ираке задержан брат главаря ИГ с оранжевой бородой

СМИ: в Ираке задержан брат главаря ИГ с оранжевой бородой

СМИ: в Ираке задержан брат главаря ИГ с оранжевой бородой
  • Фото: alsumaria.tv

    • Сотрудники иракской федеральной полиции, принимающей участие в освобождении Мосула, сообщили о задержании двоюродного брата главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)

    По сообщениям СМИ, двоюродного брата главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади удалось взять в западном районе Мосула. О местонахождении родственника террориста сообщила разведка.

    Местный телеканал Al Sumaria опубликовал видеокадры, на которых военные ведут мужчину с выкрашенной в оранжевый цвет бородой. Один из сотрудников спецслужб говорит, что задержанный — «сын дяди Абу Бакра аль-Багдади».

    Мужчина был задержан в районе Джосак, который недавно был успешно зачищен правительственными войсками от террористов. Сообщается, что иракские военные продвигаются вглубь города, отвоевывая территории у боевиков ИГ.

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