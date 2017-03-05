Жена: осужденный в Черногории лидер «Коррозии металла» бежал в Италию

Супруга сообщила, что лидер
рок-группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий, получивший срок в Черногории, сбежал в Италию.
Так супруга музыканта прокомментировала сообщения СМИ о том, что власти выпустили Троицкого из черногорской тюрьмы, после чего музыкант вернулся в Москву.
Подробности жена лидера «Коррозии металла» раскрывать отказалась, передает РИА Новости.
Между тем на странице Троицкого в Facebook появилось сообщение о том, что музыкант смог совершить побег из черногорской тюрьмы «с помощью турецкой мафии».
лидера «Коррозии металла» приговорили к 10 месяцам тюрьмы в Черногории за причинение ущерба чужому имуществу. А в конце года стало известно, что решение по апелляции на приговор будет вынесено к началу января.
Подробности жена лидера «Коррозии металла» раскрывать отказалась, передает РИА Новости.
Между тем на странице Троицкого в Facebook появилось сообщение о том, что музыкант смог совершить побег из черногорской тюрьмы «с помощью турецкой мафии».
с помощью турецкой мафии — лидер коррозии сбежал из черногорской тюрьмы.Мы обращаемся ко всем русским людям в албании, и…Опубликовано Сергеем Пауком 4 марта 2017 г.
лидера «Коррозии металла» приговорили к 10 месяцам тюрьмы в Черногории за причинение ущерба чужому имуществу. А в конце года стало известно, что решение по апелляции на приговор будет вынесено к началу января.
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