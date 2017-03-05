Куркуль
Куркуль 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 20:58

Жена: осужденный в Черногории лидер «Коррозии металла» бежал в Италию

комментировать
Жена: осужденный в Черногории лидер «Коррозии металла» бежал в Италию

Жена: осужденный в Черногории лидер «Коррозии металла» бежал в Италию

Жена: осужденный в Черногории лидер «Коррозии металла» бежал в Италию
  • Фото: Sergey Pauk /facebook.com

    • Супруга сообщила, что лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий, получивший срок в Черногории, сбежал в Италию.

    Так супруга музыканта прокомментировала сообщения СМИ о том, что власти выпустили Троицкого из черногорской тюрьмы, после чего музыкант вернулся в Москву.

    Подробности жена лидера «Коррозии металла» раскрывать отказалась, передает РИА Новости.

    Между тем на странице Троицкого в Facebook появилось сообщение о том, что музыкант смог совершить побег из черногорской тюрьмы «с помощью турецкой мафии».

    с помощью турецкой мафии — лидер коррозии сбежал из черногорской тюрьмы.Мы обращаемся ко всем русским людям в албании, и…

    Опубликовано Сергеем Пауком 4 марта 2017 г.

    Напомним, в октябре прошлого года лидера «Коррозии металла» приговорили к 10 месяцам тюрьмы в Черногории за причинение ущерба чужому имуществу. А в конце года стало известно, что решение по апелляции на приговор будет вынесено к началу января.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru