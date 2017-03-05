Сенсационный «космический белок» от рака вырастят на Земле

На неделе стало известно о настоящей революции. Мы так долго вкладывались в космос, что что получили наконец абсолютно понятный каждому результат.
Российские ученые доказали, что так называемые белки теплового удара — универсальное средство от рака. То есть клетки, которые могут лечить любые опухоли. Таких белков мало в организме, но, если превратить их в лекарство, эта штука работает.
Клетки растили полгода на орбите, на МКС получили некий кристалл для исследований, проверили на мышах, те вылечились. Результаты перепроверили в Японии. Теперь, объясняют ученые ФМБА, где белок теплового удара исследовали, нужно 3–4 года на клинические испытания, и лекарство от рака будет у людей. Посылать белки в космос еще раз не потребуется — дальше будут учиться растить их на Земле.
В московском клиническом научном центре собираются хирурги со всего мира, оперируют руками роботов, потом разъезжаются по домам спасать жизни. Причем по лапароскопическим методам, то есть в победе над крупными опухолями с минимальными разрезами, Россия — один из мировых лидеров, что вселяет надежду.
Клетки растили полгода на орбите, на МКС получили некий кристалл для исследований, проверили на мышах, те вылечились. Результаты перепроверили в Японии. Теперь, объясняют ученые ФМБА, где белок теплового удара исследовали, нужно 3–4 года на клинические испытания, и лекарство от рака будет у людей. Посылать белки в космос еще раз не потребуется — дальше будут учиться растить их на Земле.
В московском клиническом научном центре собираются хирурги со всего мира, оперируют руками роботов, потом разъезжаются по домам спасать жизни. Причем по лапароскопическим методам, то есть в победе над крупными опухолями с минимальными разрезами, Россия — один из мировых лидеров, что вселяет надежду.
Комментарии