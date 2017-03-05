Писатель или майор: зачем Прилепин ушел воевать в Донбасс

Донбасс рубит концы, и это выглядит как окончательный уход
из-под киевской юрисдикции. В зоне конфликта НТВ поговорил с тем, кто стал одним из идеологов, одним из лиц этой войны сейчас — Захаром Прилепиным.
Только что российский писатель, лауреат всех мыслимых премий, а теперь — майор Прилепин. Очень хотелось понять, что на самом деле происходит, и что на самом деле думают те, кто воюет. Ведь, казалось, слово должно быть его оружием.
«Поселок Пески, позиции батальона Малого. До Донецка 100 метров. Шел третий год войны», — так могла бы начинаться его книга, если бы Захар Прилепин писал о происходящем.
Это — его война. Семь десятков бойцов, пушка, учения по захвату транспорта, везущего секретные документы в штаб. Он — харизматический лидер подразделения. По-военному — замкомбата или политрук.
Бойцы на привале любят поговорить об опыте Прилепина — две командировки в Чечню. Он сам не скрывает: с первого дня в Донбассе знал, что его оружие — не слово. Он хотел служить в батальоне Моторолы.
Программа «Итоги недели» на НТВ публикует интервью с Захаром Прилепиным и с теми, кто вошел в его батальон. Подробнее — в видеоматериале.
«Поселок Пески, позиции батальона Малого. До Донецка 100 метров. Шел третий год войны», — так могла бы начинаться его книга, если бы Захар Прилепин писал о происходящем.
Это — его война. Семь десятков бойцов, пушка, учения по захвату транспорта, везущего секретные документы в штаб. Он — харизматический лидер подразделения. По-военному — замкомбата или политрук.
Бойцы на привале любят поговорить об опыте Прилепина — две командировки в Чечню. Он сам не скрывает: с первого дня в Донбассе знал, что его оружие — не слово. Он хотел служить в батальоне Моторолы.
Программа «Итоги недели» на НТВ публикует интервью с Захаром Прилепиным и с теми, кто вошел в его батальон. Подробнее — в видеоматериале.
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