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  • 05.03, 19:27

Россиянин Кучеров восхитил соцсети наглым буллитом в матче НХЛ

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Россиянин Кучеров восхитил соцсети наглым буллитом в матче НХЛ

Россиянин Кучеров восхитил соцсети наглым буллитом в матче НХЛ

Россиянин Кучеров восхитил соцсети наглым буллитом в матче НХЛ
  • Фото Associated Press © 2017, Jeffrey T. Barnes

    • Российский форвард команды NHL «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота «Баффало Сейбрз» без броска.

    Основное время матча между командами «Тампа-Бэй» и «Баффало Сейбрз» завершилось вничью (1:1). Но в серии буллитов россиянин исполнил издевательский финт и принес своей команде победу. Форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба просто прокатилась у голкипера «Сейбрз» между ног, передает РИА Новости.



    Трюк Кучерова оценили любители хоккея по всему миру и, конечно, игроки команды. Одноклубник россиянина Тайлер Джонсон рассказал в интервью НХЛ, что Кучеров постоянно отрабатывает подобные броски на тренировках.

    Тайлер Джонсон, игрок «Тампа-Бэй»: «Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube».



    Некоторые в соцсетях отмечали, что забавный ход Кучерова можно, скорее, отнести к дворовому хоккею. Другие восхищались тем, насколько виртуозно и легко россиянин владеет техникой игры.

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