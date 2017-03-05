Россиянин Кучеров восхитил соцсети наглым буллитом в матче НХЛ

Российский форвард команды NHL
«Тампа-Бэй» Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота «Баффало Сейбрз» без броска.
Основное время матча между командами «Тампа-Бэй» и «Баффало Сейбрз» завершилось вничью (1:1). Но в серии буллитов россиянин исполнил издевательский финт и принес своей команде победу. Форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба просто прокатилась у голкипера «Сейбрз» между ног, передает РИА Новости.
Трюк Кучерова оценили любители хоккея по всему миру и, конечно, игроки команды. Одноклубник россиянина Тайлер Джонсон рассказал в интервью НХЛ, что Кучеров постоянно отрабатывает подобные броски на тренировках.
Тайлер Джонсон, игрок «Тампа-Бэй»: «Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube».
Некоторые в соцсетях отмечали, что забавный ход Кучерова можно, скорее, отнести к дворовому хоккею. Другие восхищались тем, насколько виртуозно и легко россиянин владеет техникой игры.
Трюк Кучерова оценили любители хоккея по всему миру и, конечно, игроки команды. Одноклубник россиянина Тайлер Джонсон рассказал в интервью НХЛ, что Кучеров постоянно отрабатывает подобные броски на тренировках.
Тайлер Джонсон, игрок «Тампа-Бэй»: «Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube».
Wow !! He did that twice this week in practice. pic.twitter.com/k1zo0zqsqi— Steven Stamkos (@RealStamkos91) 5 марта 2017 г.
Некоторые в соцсетях отмечали, что забавный ход Кучерова можно, скорее, отнести к дворовому хоккею. Другие восхищались тем, насколько виртуозно и легко россиянин владеет техникой игры.
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