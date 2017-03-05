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  • 05.03, 16:24

Плата за отмену виз: Пушков прокомментировал желание ЕС отправить беженцев в Грузию

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Плата за отмену виз: Пушков прокомментировал желание ЕС отправить беженцев в Грузию

Плата за отмену виз: Пушков прокомментировал желание ЕС отправить беженцев в Грузию

Алексей Пушков задался вопросом, сможет ли Грузия отказать ЕС после введения безвизового режима.

Член Совета Федерации и бывший глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Австрии Себастьяна Курца, предложившего отправлять беженцев из ЕС в Грузию.

Алексей Пушков, член Совфеда РФ: «Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию — видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?»




Напомним, что министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для приема беженцев в Грузии, Египте или на Западных Балканах. В Совфеде РФ также отмечали, что предложение Австрии прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, так как у стран — общая граница. Сенатор Франц Клинцевич отмечает, что пока инициатива Курца является «вбросом», но за словами могут последовать и более конкретные действия.

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