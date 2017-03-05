Плата за отмену виз: Пушков прокомментировал желание ЕС отправить беженцев в Грузию

Алексей Пушков задался вопросом, сможет ли Грузия отказать ЕС после введения безвизового режима.
Член Совета Федерации и бывший глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Австрии Себастьяна Курца, предложившего отправлять беженцев из ЕС в Грузию.
Алексей Пушков, член Совфеда РФ: «Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию — видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?»
предложение Австрии прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, так как у стран — общая граница. Сенатор Франц Клинцевич отмечает, что пока инициатива Курца является «вбросом», но за словами могут последовать и более конкретные действия.
Алексей Пушков, член Совфеда РФ: «Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию — видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?»
Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию- видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно,сможет ли Грузия отказать ЕС?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2017 г.
предложение Австрии прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, так как у стран — общая граница. Сенатор Франц Клинцевич отмечает, что пока инициатива Курца является «вбросом», но за словами могут последовать и более конкретные действия.
Комментарии