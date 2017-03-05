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  • 05.03, 14:54

В Кирове снежная глыба убила женщину на глазах у внука

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В Кирове снежная глыба убила женщину на глазах у внука

В Кирове снежная глыба убила женщину на глазах у внука

Следственные органы Кировской области выясняют обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее с крыши дома снежной массы.

Снежная глыба, упавшая с четвертого этажа жилого дома в Кирове, раздавила насмерть женщину, гулявшую с внуком.

Жительница Кирова скончалась на месте, ребенок не пострадал, сообщает «Интерфакс».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте трагедии работают следователи.

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