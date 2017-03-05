В Кирове снежная глыба убила женщину на глазах у внука

Следственные органы Кировской области выясняют обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее с крыши дома снежной массы.
Снежная глыба, упавшая с четвертого этажа жилого дома в Кирове, раздавила насмерть женщину, гулявшую с внуком.
Жительница Кирова скончалась на месте, ребенок не пострадал, сообщает «Интерфакс».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте трагедии работают следователи.
Жительница Кирова скончалась на месте, ребенок не пострадал, сообщает «Интерфакс».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте трагедии работают следователи.
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