Голый мужчина атаковал скорую в центре Новосибирска: видео

Полицейские задержали неадекватного мужчину, который напал на медиков в Новосибирске.
Неизвестный остановил машину скорой помощи, после чего стянул с себя всю одежду и попытался попасть в служебный автомобиль. Также дебошир стал кидаться на проезжавшие мимо машины.
Машина скорой, на которую напал голый мужчина, спешила на место происшествия к избитому человеку.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», позднее полицейские уговорили неадекватного мужчину одеться и забрали в отделение. Дебошира передали специализированным врачам.
Машина скорой, на которую напал голый мужчина, спешила на место происшествия к избитому человеку.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», позднее полицейские уговорили неадекватного мужчину одеться и забрали в отделение. Дебошира передали специализированным врачам.
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