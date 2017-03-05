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  • 05.03, 14:54
Голый мужчина атаковал скорую в центре Новосибирска: видео. дебоширы, медицина, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Голый мужчина атаковал скорую в центре Новосибирска: видео

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Голый мужчина атаковал скорую в центре Новосибирска: видео

Голый мужчина атаковал скорую в центре Новосибирска: видео

Голый мужчина атаковал скорую в центре Новосибирска: видео
  • Фото: incident_nsk /vk.com

    • Полицейские задержали неадекватного мужчину, который напал на медиков в Новосибирске.

    Неизвестный остановил машину скорой помощи, после чего стянул с себя всю одежду и попытался попасть в служебный автомобиль. Также дебошир стал кидаться на проезжавшие мимо машины.

    Машина скорой, на которую напал голый мужчина, спешила на место происшествия к избитому человеку.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», позднее полицейские уговорили неадекватного мужчину одеться и забрали в отделение. Дебошира передали специализированным врачам.

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