В Москве женщина прыгнула с 8-го этажа горящей высотки

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел пожар.
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Пламя вспыхнуло в квартире на 8-м этаже дома на улице Молостовых. Огонь перекинулся на балконы 9-го этажа, передает ТАСС.
Уже поступают сведения о пострадавших. Так, женщина прыгнула с 8-го этажа, спасаясь от огня. Она выжила, но получила тяжелые травмы.
На место прибыли сотрудники МЧС. Огонь вскоре был потушен, площадь пожара составила 60 квадратных метров. По последним данным, из двух загоревшихся квартир спасены пять человек, один из них — ребенок. Все они отправлены в больницу.
Уже поступают сведения о пострадавших. Так, женщина прыгнула с 8-го этажа, спасаясь от огня. Она выжила, но получила тяжелые травмы.
На место прибыли сотрудники МЧС. Огонь вскоре был потушен, площадь пожара составила 60 квадратных метров. По последним данным, из двух загоревшихся квартир спасены пять человек, один из них — ребенок. Все они отправлены в больницу.
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