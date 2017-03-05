Чудо техники
Чудо техники 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 11:52

В Москве женщина прыгнула с 8-го этажа горящей высотки

комментировать

В Москве женщина прыгнула с 8-го этажа горящей высотки

В Москве женщина прыгнула с <nobr>8-го</nobr> этажа горящей высотки

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел пожар.

Пламя вспыхнуло в квартире на 8-м этаже дома на улице Молостовых. Огонь перекинулся на балконы 9-го этажа, передает ТАСС.

Уже поступают сведения о пострадавших. Так, женщина прыгнула с 8-го этажа, спасаясь от огня. Она выжила, но получила тяжелые травмы.

На место прибыли сотрудники МЧС. Огонь вскоре был потушен, площадь пожара составила 60 квадратных метров. По последним данным, из двух загоревшихся квартир спасены пять человек, один из них — ребенок. Все они отправлены в больницу.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru