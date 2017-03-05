Опрос: половина россиян считает, что женщинам в РФ живется тяжелее, чем мужчинам

Почти половина россиян считают, что женщинам в нашей стране живется тяжелее, чем мужчинам, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
По результатам исследования, 48% опрошенных полагают, что женщинам в России приходится труднее, чем мужчинам. При этом 18% респондентов считают, что на женские плечи ложатся «домашние заботы и воспитание детей», 9% добавляют к этому «ответственность за семью» (9%), еще 7% уверены, что «женщинам сложнее найти работу». И только 9% уверены, что мужчинам в нашей стране живется тяжелее. О том, что жизнь мужчин и женщин в России одинакова, заявили 35% респондентов.
При этом 54% россиян заявили, что сегодня и мужчины, и женщины в России имеют одинаковые возможности для реализации своих прав. В то же время 26% полагают, что у мужчин этих возможностей больше, передает «Интерфакс».
Опрос был проведен центром «Общественного мнение» 25–26 февраля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
При этом 54% россиян заявили, что сегодня и мужчины, и женщины в России имеют одинаковые возможности для реализации своих прав. В то же время 26% полагают, что у мужчин этих возможностей больше, передает «Интерфакс».
Опрос был проведен центром «Общественного мнение» 25–26 февраля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
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