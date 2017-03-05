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  • 05.03, 10:20

НАТО перебросит в Эстонию 1200 военнослужащих

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НАТО перебросит в Эстонию 1200 военнослужащих

НАТО перебросит в Эстонию 1200 военнослужащих

НАТО в течение ближайших шести недель перебросит в Эстонию боевую батальонную группу с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением.

Личный состав батальонной группы в Эстонию отправят на самолетах через авиабазу Эмари, техника будет прибывать по суше или по морю через порт Палдиски. Местом дислокации батальона станет город Тапа, сообщает Интерфакс«с со ссылкой на пресс-службу эстонского Министерства обороны.

Маргус Цахкна, министр обороны Эстонии: Эстония готова к приему союзников. Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил „Весенний шторм“».

В минобороны Эстонии также сообщили, что в составе международного батальона будут части из Франции и Дании, а возглавит его военный блок из Великобритания. Всего на территории страны разместятся около 1200 натовских военнослужащих. Отмечается, что Великобритания предоставит бронечасть численностью 800 человек, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические беспилотники. Французская часть составит 300 человек, на вооружении французов будут танки Leclerc и бронетранспортеры.



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