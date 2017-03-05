В тайге снимают российскую версию фильма «Выживший»

В Хакасии начались съемки фильма «Охотник». Так называется российская версия «Выжившего». Правда, без Леонардо Ди Каприо, Тома Харди и 135 миллионов бюджета.

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В гримерке хакасского драмтеатра актера Максима Султрекова готовят к съемкам самой напряженной сцены фильма. Как это будет, сам исполнитель главной роли «Охотника» не увидит. На глаза ему наложили латекс, играть предстоит вслепую.



Максим Султреков, исполнитель главной роли: «Самый сложный момент у нас будет — падение в воду. С одного дубля нужно постараться сделать все хорошо».



Съемки проходят в тайге. Охотник очнулся после ранения из ружья, уже слепой, и пытается себя убить из-за невыносимой боли. Художественный фильм «Охотник», который снимают хакасские энтузиасты, — зрелище довольно жесткое, наполненное правдой таежного быта.



Главный герой допустил роковую ошибку. Поссорившись с другом, он отправился в лес один. Расплата — череда несчастий, включая схватку с медведем и попадание в капкан.



Как выяснила корреспондент Влада Копыловская, в основе фильма про выживание в тайге лежит реальная история. От колкостей критиков про попытки подражать голливудскому «Выжившему» авторы отмахиваются. У фильма с Леонардо Ди Каприо бюджет достигал 135 миллионов долларов, у хакасского выжившего — 100 тысяч рублей. Даже съемки сцены с разорвавшимся ружьем стали проблемой. Ограниченный бюджет заставил авторов включить смекалку. Нет операторского крана — нашли экскаватор.



Животных снимали отдельно от актеров, караулили их по несколько дней, чтобы поймать нужный ракурс и свет. Но с хозяином тайги получилось сложнее. Режиссеру нужен кадр с силуэтом медведя в сумерках. Эту роль доверили человеку в костюме медведя, которого при монтаже заменят настоящим зверем.



Чтобы передать национальный колорит и воспроизвести быт охотников прошлого века, создатели общались с потомственными таежниками. Многие из верований и традиций, которые показаны в фильме, сохраняются в Хакасии и в наши дни.



Фильм уже получил прокатное удостоверение, но местные кинопрокатчики пока не хотят допустить «Охотника» к большому экрану. Авторы готовятся к показам картины на отечественных и международных фестивалях.