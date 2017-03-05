Страдающим тяжелым недугом подросткам нужна срочная помощь

Саше — 13 лет, Лёша чуть старше. Они еще совсем дети, но на занятиях с психологом в стенах клинической больницы разговаривают на взрослые темы. Их жизнь только начинается, но они уже умеют ее ценить и учатся за нее бороться.: «Нельзя опускать руки. Нужно биться до конца, я считаю, бороться за жизнь. Все-таки не зря нам дали жизнь».У обоих мальчиков врачи обнаружили первичный иммунодефицит. Это врожденное генетическое заболевание, при котором организм не способен противостоять инфекциям. Даже безобидная простуда может привести к летальному исходу., мама Алексея: «Вроде все хорошо, наладили, как механизм какой-то налаживается. И потом раз — опять что-то происходит. Половину печени удалили. А ведь хочется, чтобы лучше было. И надеешься каждый раз».Как передает, каждый раз при госпитализации у детей диагностируют все новые осложнения. Саша перенес уже 15 операций на лимфоузлах. Сейчас врачи выявили несколько грибковых очагов в легких. Теперь он буквально привязан к капельнице с лекарственным раствором.: «Когда привязали меня к капельнице месяц назад, было непривычно, я сидел в палате. А потом надоело сидеть, я начал с капельницей ходить».Их обычный ежедневный маршрут — от палаты до медицинского поста. Прием лекарств — каждые 3 часа. Саше и Лёше необходима пожизненная противомикробная терапия. Кардинальный метод — трансплантация костного мозга — по заключению врачей противопоказан.Про Сашу и Лёшу нельзя сказать, что их жизнь разделилась на до и после поставленного диагноза. С болезнью они борются с самого рождения. И если раньше эта борьба шла с переменным успехом, то сейчас силы уже не равны.Некогда эффективные методы лечения уже не дают должного результата, хотя на вооружении современной медицины стоят мощные препараты, способные если не победить болезнь полностью, то по крайней мере остановить распространение инфекции. Один из таких препаратов — амфолип., врач-иммунолог РДКБ: «Конечно, эти препараты помогут ребятам, они им жизненно необходимы. С помощью этих противогрибковых высокоэффективных современных препаратов мы справимся с грибковой инфекцией. Проблема в том, что они действительно очень дороги, а лечение нужно проводить как минимум месяц».Один курс для каждого ребенка стоит больше 700 тысяч рублей. Закон дает детям право на бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами. Но на практике получить их в поликлинике по месту жительства крайне сложно, а время играет против маленьких пациентов. Пока врачи выстраивают защиту, болезнь неумолимо продвигается по клеткам. И чем быстрее будут введены сильные фигуры, тем больше шансов победить.: «Болезнь — это очень тяжело. Эта партия очень тяжелая, самая тяжелая. Есть уверенность, что я выиграю. Буду биться».