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  • 05.03, 08:50

СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Госдепартамента США

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СМИ назвали имя нового <nobr>пресс-секретаря</nobr> Госдепартамента США

СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Госдепартамента США

СМИ назвали имя нового <nobr>пресс-секретаря</nobr> Госдепартамента США
  • Фото: @HeatherNauert/ twitter.com

    • Журналист телеканала Fox News Хизер Нойерт может занять должность официального представителя Госдепартамента США.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, новым официальным представителем внешнеполитического ведомства США может стать 47-летняя Хизер Нойерт. Сообщается, что журналист одной из любимых программ президента США Дональда Трампа «Fox & Friends» уже приняла предложение. Однако официальных подтверждений этой информации пока что нет.

    Издание пишет, что регулярные брифинги Госдепартамента для прессы, которые возобновятся уже со следующей недели, пока что по-прежнему будет проводить исполняющий обязанности главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

    В Госдепартаменте США отказались давать какие-либо комментарии на этот счет, пишет ТАСС.

    Нойерт поддерживала кандидатуру Трампа во время предвыборной кампании. Кроме того, на своей страничке в Twitter она сочувствовала Иванке Трамп, когда сеть универмагов Nordstrom отказала дочери президента в продлении контракта на реализацию одежды, выпускаемой под ее брендом.

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