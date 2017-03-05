СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Госдепартамента США

Журналист телеканала Fox News Хизер Нойерт может занять должность официального представителя Госдепартамента США.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, новым официальным представителем внешнеполитического ведомства США может стать 47-летняя Хизер Нойерт. Сообщается, что журналист одной из любимых программ президента США Дональда Трампа «Fox & Friends» уже приняла предложение. Однако официальных подтверждений этой информации пока что нет.
Издание пишет, что регулярные брифинги Госдепартамента для прессы, которые возобновятся уже со следующей недели, пока что по-прежнему будет проводить исполняющий обязанности главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер.
В Госдепартаменте США отказались давать какие-либо комментарии на этот счет, пишет ТАСС.
Нойерт поддерживала кандидатуру Трампа во время предвыборной кампании. Кроме того, на своей страничке в Twitter она сочувствовала Иванке Трамп, когда сеть универмагов Nordstrom отказала дочери президента в продлении контракта на реализацию одежды, выпускаемой под ее брендом.
Издание пишет, что регулярные брифинги Госдепартамента для прессы, которые возобновятся уже со следующей недели, пока что по-прежнему будет проводить исполняющий обязанности главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер.
В Госдепартаменте США отказались давать какие-либо комментарии на этот счет, пишет ТАСС.
Нойерт поддерживала кандидатуру Трампа во время предвыборной кампании. Кроме того, на своей страничке в Twitter она сочувствовала Иванке Трамп, когда сеть универмагов Nordstrom отказала дочери президента в продлении контракта на реализацию одежды, выпускаемой под ее брендом.
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