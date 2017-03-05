В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

Пострадавших в результате взрыва в день открытия
29-й Национальной ярмарки пиротехники в Мексике доставляют в больницы вертолетами.
В результате взрыва в мастерской по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико погибли не менее 4 человек, включая двоих детей. После взрыва здание обрушилось. Началась поисково-спасательная операция.
Уже известно, что тяжелые ранения получили не менее шести человек. Чтобы доставить пострадавших в больницы местные власти задействовали вертолеты. Мексиканские СМИ сообщают о 15 пострадавших при взрыве. Это произошло в день открытия 29-й Национальной ярмарки пиротехники в Тультепеке.
Фото: @CruzRojaEM/ twitter.com
Уже известно, что тяжелые ранения получили не менее шести человек. Чтобы доставить пострадавших в больницы местные власти задействовали вертолеты. Мексиканские СМИ сообщают о 15 пострадавших при взрыве. Это произошло в день открытия 29-й Национальной ярмарки пиротехники в Тультепеке.
Фото: @CruzRojaEM/ twitter.com
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