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  • 05.03, 01:14
В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв. Мексика, взрывы, пиротехника. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

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В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв
  • Фото: @hederzona3/ twitter.com

    • Пострадавших в результате взрыва в день открытия 29-й Национальной ярмарки пиротехники в Мексике доставляют в больницы вертолетами.

    В результате взрыва в мастерской по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико погибли не менее 4 человек, включая двоих детей. После взрыва здание обрушилось. Началась поисково-спасательная операция.

    Уже известно, что тяжелые ранения получили не менее шести человек. Чтобы доставить пострадавших в больницы местные власти задействовали вертолеты. Мексиканские СМИ сообщают о 15 пострадавших при взрыве. Это произошло в день открытия 29-й Национальной ярмарки пиротехники в Тультепеке.

    В день открытия ярмарки пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв. Мексика, взрывы, пиротехника. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @CruzRojaEM/ twitter.com

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