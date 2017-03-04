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  • 04.03, 22:12

В Астрахани двое подростков спасли провалившихся под лед детей

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В Астрахани двое подростков спасли провалившихся под лед детей

В Астрахани двое подростков спасли провалившихся под лед детей

Астраханские подростки проявили настоящий героизм и спасли тонущих в ледяной воде десятилетних школьников.

Инцидент произошел сегодня вечером, когда группа детей играла на льду протоки Сенной в Астрахани. В какой-то момент лед не выдержал и двое десятилетних школьников — брат и сестра — провалились в ледяную воду. В то время как их сверстники бросились к домам и начали звать на помощь взрослых, двое подростков прыгнули в ледяную воду и вытащили ребят на берег, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из сообщения ГУ МЧС по региону: «Двое учеников 8-го и 9-го классов СОШ №27, Сергей Исаев и Никита Востриков бросились в ледяную воду за детьми. Они смогли вытащить тонущих детей, а затем выбрались сами».

В ГУ МЧС по региону также отметили, что спасенные дети благополучно доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Юным героям госпитализация не потребовалась. Более того, в региональном управлении МЧС не только выразили благодарность мальчикам, но и приняли решение о их поощрении.

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