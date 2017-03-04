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  • 04.03, 20:42
Брошенных на трассе под Оренбургом цирковых тигров отправили в Уфу. Оренбургская область, полиция, тигры, Уфа, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Брошенных на трассе под Оренбургом цирковых тигров отправили в Уфу

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Брошенных на трассе под Оренбургом цирковых тигров отправили в Уфу

Брошенных на трассе под Оренбургом цирковых тигров отправили в Уфу

    Сотрудники МЧС и правоохранительных органов помогли владельцам потерянных на трассе в Оренбуржье тигров погрузить животных в машину и отправить их по месту назначения, в Уфу.

    Тигров с помощью спецтехники перегрузили в другую грузовую машину и в сопровождении автомобилей дорожных инспекторов отправили в Уфу, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя в пресс-службе управления МВД по региону.

    Из сообщения пресс-службы: «Фуру вытянули трактором на трассу, животных спецтехникой переместили в другой грузовой автомобиль и отправили в Уфу. Гаишники провожают их до границы региона, чтобы в Оренбуржье с ними больше ничего не случилось».

    Ранее сообщалось, что на трассе в Оренбургской области был обнаружен брошенный грузовой автомобиль, в фургоне которого находились пять цирковых тигров — четырех бенгальских (белых) и один амурского. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет. С места происшествия мужчина скрылся.

    Позже стало известно, что тигры участвуют в шоу-программе «Залтания: затерянный мир». Выяснилось, что труппа ехала на семи автомобилях. Остальные животные и артисты цирка благополучно добрались до пункта назначения.

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