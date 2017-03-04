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  • 04.03, 17:40

Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку на трибунах

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Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку на трибунах

Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку на трибунах

Поклонники ЦСКА и «Зенита» подрались на трибунах столичного стадиона «ВЭБ-Арена».

Во время первого тайма матча 18-го тура чемпионата России группа фанатов «Зенита» принялась жечь атрибутику ЦСКА, спровоцировав фанатов армейцев.

Несколько болельщиков московской команды перелезли через стальное ограждение и устроили потасовку с фанатами «Зенита», которые также покинули свой сектор. Всего в драке участвовали около 10 человек. Кроме того, в сектор, где сидели фанаты «Зенита», прилетело несколько дымовых шашек.

Прекратить драку смогли стюарды. Также к месту происшествия прибыли сотрудники ОМОНа, передает ТАСС.

Сейчас матч между ЦСКА и «Зенитом» продолжается. В первом тайме зрители голов не увидели.

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