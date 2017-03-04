В Таиланде ищут пропавшую две недели назад 23-летнюю дайвершу из Москвы

Молодая россиянка пропала без вести во время отдыха на острове Тао в таиландской провинции Сурат Тхани.
В полицейское отделение острова Тао обратилась администрация гостиницы, в которую 23-летняя москвичка Валентина Новожёнова заехала 11 февраля. В последний день пребывания в гостинице, 16 февраля, туристка не выписалась и не сдала ключ. В отеле решили немного подождать — вдруг девушка отправилась на экскурсию — и только спустя неделю заявили в полицию.
Стражи правопорядка вскрыли номер россиянки, в нем нашли личные вещи и паспорт, сообщает РИА Новости.
Валентину также разыскивают родственники и друзья. На странице девушки в соцсети «ВКонтакте» размещено объявление о пропаже. «15 февраля 2017 года планировала переехать с острова Ко Тао на остров Самуи и после этого не выходит на связь. Рост 170 см, телосложение худощавое. Волосы темно-русые чуть ниже плеч, носит очки в черной оправе, может ходить с зеленым туристическим рюкзаком. Есть татуировка на левом запястье в виде буквы „V“ (рисунок на фото). Может перемещаться автостопом и жить в палатке, занимается фридайвингом (ныряет без акваланга)», — сообщает одна из подруг.
В последней записи на стене, сделанной 14 февраля, Валентина рассказала, что только что совершила рекордное для нее погружение. И собиралась продолжить эксперименты. «День девятый. Нырнула на 22 метра! Знаю, что могу больше», — отметила она.
На данный момент российская туристка отсутствует более двух недель. Полиция ведет розыск.
Стражи правопорядка вскрыли номер россиянки, в нем нашли личные вещи и паспорт, сообщает РИА Новости.
Валентину также разыскивают родственники и друзья. На странице девушки в соцсети «ВКонтакте» размещено объявление о пропаже. «15 февраля 2017 года планировала переехать с острова Ко Тао на остров Самуи и после этого не выходит на связь. Рост 170 см, телосложение худощавое. Волосы темно-русые чуть ниже плеч, носит очки в черной оправе, может ходить с зеленым туристическим рюкзаком. Есть татуировка на левом запястье в виде буквы „V“ (рисунок на фото). Может перемещаться автостопом и жить в палатке, занимается фридайвингом (ныряет без акваланга)», — сообщает одна из подруг.
В последней записи на стене, сделанной 14 февраля, Валентина рассказала, что только что совершила рекордное для нее погружение. И собиралась продолжить эксперименты. «День девятый. Нырнула на 22 метра! Знаю, что могу больше», — отметила она.
На данный момент российская туристка отсутствует более двух недель. Полиция ведет розыск.
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