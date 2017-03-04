Предприятие «Чеченавто» представило боевой вездеход для спецназа

Сегодня в Чечне показали первую партию высокопроходимых багги производства аргунского завода «Чеченавто».

Машина носит гордое название — «Чаборз». Первый слог переводится как «медведь», второй — «волк». Предназначен вездеход для перевозки солдат, оружия и боеприпасов в труднопроходимых районах, на борту установлен крупнокалиберный пулемет.



Как утверждают в региональном управлении Нацгвардии, автомобиль не имеет равных, превосходит по своим техническим характеристикам зарубежные аналоги, а комплектующие на 95% производятся в России.



На презентации присутствовал глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил выдающиеся технические качества «Чаборза» и выразил уверенность, что бойцы спецподразделений высоко оценят этот вездеход.