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  • 04.03, 17:40
Предприятие «Чеченавто» представило боевой вездеход для спецназа. автомобили, автомобильная промышленность, Кадыров, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Предприятие «Чеченавто» представило боевой вездеход для спецназа

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Предприятие «Чеченавто» представило боевой вездеход для спецназа

Предприятие «Чеченавто» представило боевой вездеход для спецназа

Предприятие «Чеченавто» представило боевой вездеход для спецназа

    Сегодня в Чечне показали первую партию высокопроходимых багги производства аргунского завода «Чеченавто».

    Машина носит гордое название — «Чаборз». Первый слог переводится как «медведь», второй — «волк». Предназначен вездеход для перевозки солдат, оружия и боеприпасов в труднопроходимых районах, на борту установлен крупнокалиберный пулемет.

    Как утверждают в региональном управлении Нацгвардии, автомобиль не имеет равных, превосходит по своим техническим характеристикам зарубежные аналоги, а комплектующие на 95% производятся в России.

    На презентации присутствовал глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил выдающиеся технические качества «Чаборза» и выразил уверенность, что бойцы спецподразделений высоко оценят этот вездеход.

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