Родные пассажиров пропавшего малайзийского Boeing собирают деньги на новые поиски

Родственники пассажиров, находившихся на борту пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 не теряют надежды обнаружить лайнер. Запущена кампания по сбору средств.
По подсчетам родственников, на собственное расследование и поисковую операцию пропавшего Boeing потребуется не менее 15 миллионов долларов, передает РИА Новости.
О запуске кампании по сбору средств рассказали СМИ. Сообщается, что власти Малайзии поддержали инициативу и разрешили частным лицам и организациям заниматься поисками обломков.
Boeing авиакомпании Malaysia Airlines искали три года, на работы в общей сложности было потрачено более 160 миллионов долларов. Место крушения самолета так и не установили. В середине января 2017 года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о приостановке поисковой операции.
MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, в марте 2014 года исчез с экранов радаров над Южно-Китайским морем, в воздушном пространстве Вьетнама. На его борту было 239 человек. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.
О запуске кампании по сбору средств рассказали СМИ. Сообщается, что власти Малайзии поддержали инициативу и разрешили частным лицам и организациям заниматься поисками обломков.
Boeing авиакомпании Malaysia Airlines искали три года, на работы в общей сложности было потрачено более 160 миллионов долларов. Место крушения самолета так и не установили. В середине января 2017 года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о приостановке поисковой операции.
MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, в марте 2014 года исчез с экранов радаров над Южно-Китайским морем, в воздушном пространстве Вьетнама. На его борту было 239 человек. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.
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