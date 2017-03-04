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  • 04.03, 16:08

Родные пассажиров пропавшего малайзийского Boeing собирают деньги на новые поиски

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Родные пассажиров пропавшего малайзийского Boeing собирают деньги на новые поиски

Родные пассажиров пропавшего малайзийского Boeing собирают деньги на новые поиски

Родственники пассажиров, находившихся на борту пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 не теряют надежды обнаружить лайнер. Запущена кампания по сбору средств.

По подсчетам родственников, на собственное расследование и поисковую операцию пропавшего Boeing потребуется не менее 15 миллионов долларов, передает РИА Новости.

О запуске кампании по сбору средств рассказали СМИ. Сообщается, что власти Малайзии поддержали инициативу и разрешили частным лицам и организациям заниматься поисками обломков.

Boeing авиакомпании Malaysia Airlines искали три года, на работы в общей сложности было потрачено более 160 миллионов долларов. Место крушения самолета так и не установили. В середине января 2017 года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о приостановке поисковой операции.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, в марте 2014 года исчез с экранов радаров над Южно-Китайским морем, в воздушном пространстве Вьетнама. На его борту было 239 человек. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.

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