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  • 04.03, 16:08

Кремль: Россия готова бороться с ИГИЛ без поддержки США

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Кремль: Россия готова бороться с ИГИЛ без поддержки США

Кремль: Россия готова бороться с ИГИЛ без поддержки США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему будет продолжать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) вне зависимости от договоренностей с США по этому вопросу.

На вопрос о том, готова ли наша страна продолжать борьбу с ИГИЛ в одиночку, Дмитрий Песков ответил: «Москва и так продолжает борьбу», передает ТАСС.

Ранее, сегодня агентство Associated Рress со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может на время отложить достижение соглашения с Россией по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

По данным агентства, такое решение связано с усилением внимания к контактам сотрудников Белого дома с представителями Москвы. Кроме того, на фоне последних событий в США возрастает влияние советников Трампа, настроенных против России. Они утверждают, что соглашение с Москвой несет большие политические риски для Вашингтона.

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