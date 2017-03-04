Дальмайер стала лучшей в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

Лаура Дальмайер из Германии показала лучший результат в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в южнокорейском Пхёнчхане.

Второй к финишу пришла Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Замкнула же тройку француженка Анаи Бескон.



Российские биатлонистки порадовать болельщиков не смогли. Лучший результат показала Ирина Старых, которая финишировала 20-й. Татьяна Акимова показала 50-й результат, а Ирина Услугина — 54-й.



Этап Кубка мира в Южной Корее завершится в воскресенье, 5 марта.