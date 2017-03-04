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  • 04.03, 16:09

Дальмайер стала лучшей в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

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Дальмайер стала лучшей в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

Дальмайер стала лучшей в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

Дальмайер стала лучшей в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане
  • Фото Associated Press © 2017, Lee Jin-man

    • Лаура Дальмайер из Германии показала лучший результат в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в южнокорейском Пхёнчхане.

    Второй к финишу пришла Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Замкнула же тройку француженка Анаи Бескон.

    Российские биатлонистки порадовать болельщиков не смогли. Лучший результат показала Ирина Старых, которая финишировала 20-й. Татьяна Акимова показала 50-й результат, а Ирина Услугина — 54-й.

    Этап Кубка мира в Южной Корее завершится в воскресенье, 5 марта.

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