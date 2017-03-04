Китай планирует начать освоение астероидов до 2025 года

Китайская академия космических технологий (CAST) намеревается приступить к освоению ресурсной базы астероидов не позднее 2025 года.
Об этом заявил главный специалист академии в области исследований космического пространства Е Пэйцзянь.
По его словам, китайские ученые планируют начать исследования астероидов после первой миссии на Марс, которая состоится в 2020 году. Глава CAST также пояснил, что интерес к астероидам связан с тем, что на них, предположительно, «есть ресурсы, которые сыграют важную роль в будущем развитии человечества».
Он добавил, что пока все детали этой программы находятся лишь на стадии согласования, однако САST активно работает в этом направлении, а кроме того занимается планированием космической миссии на Юпитер, передает издание China Daily.
По его словам, китайские ученые планируют начать исследования астероидов после первой миссии на Марс, которая состоится в 2020 году. Глава CAST также пояснил, что интерес к астероидам связан с тем, что на них, предположительно, «есть ресурсы, которые сыграют важную роль в будущем развитии человечества».
Он добавил, что пока все детали этой программы находятся лишь на стадии согласования, однако САST активно работает в этом направлении, а кроме того занимается планированием космической миссии на Юпитер, передает издание China Daily.
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