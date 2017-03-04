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  • 04.03, 14:38

В Екатеринбурге медведи вышли из зимней спячки и начали есть

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В Екатеринбурге медведи вышли из зимней спячки и начали есть

В Екатеринбурге медведи вышли из зимней спячки и начали есть

Теплая погода, установившаяся в уральской столице, разбудила медведей, которые живут в городском зоопарке.

Первыми вышли из спячки белокоготный медведь Карат, который всегда просыпается первым, и гималайский медведь Гай. Всего же в вольерах живут 8 косолапых хищников. Как сообщается на сайте зоопарка, за первыми двумя проснувшимися мишками стали пробуждаться и остальные. Они в разной степени активны и уже начинают кушать, но пока не вылезают из своих берлог.

Медвежье меню сейчас состоит из яблок, огурцов и хлеба. Дело в том, что после сна животным необходимо перестроить свою пищеварительную систему на новый режим. Им весной нежелательно есть жирную пищу, так как в природе в это время года они едят только растительные корма.

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