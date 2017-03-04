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  • 04.03, 14:38

Житель Орловской области зарезал 3-летнюю дочь и убил себя

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Житель Орловской области зарезал 3-летнюю дочь и убил себя

Житель Орловской области зарезал <nobr>3-летнюю</nobr> дочь и убил себя

В Орловской области следователи выясняют обстоятельства гибели 3-летней девочки и ее 30-летнего отца.

Тела ребенка и мужчины были обнаружены сегодня в одной из квартир пятиэтажного дома в селе Отрадинское.

Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Сыщики склоняются к тому, что отец убил дочь, а потом покончил с собой, сообщили в орловском управлении СК.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина нанес ребенку не менее пяти ударов ножом в грудь. Окровавленный нож был зажат в руке у отца убитой девочки. Кроме того, в телефоне мужчины обнаружили предсмертные сообщения, которые он накануне отправлял своей матери.

По предварительным данным, с дочкой мужчина решил расправиться из ревности. В ноябре он решил развестись с супругой и уехал работать в Москву. На днях он вернулся домой и обнаружил, что бывшая жена нашла себе сожителя.

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