Житель Орловской области зарезал 3-летнюю дочь и убил себя

В Орловской области следователи выясняют обстоятельства гибели
3-летней девочки и ее 30-летнего отца.
Тела ребенка и мужчины были обнаружены сегодня в одной из квартир пятиэтажного дома в селе Отрадинское.
Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Сыщики склоняются к тому, что отец убил дочь, а потом покончил с собой, сообщили в орловском управлении СК.
Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина нанес ребенку не менее пяти ударов ножом в грудь. Окровавленный нож был зажат в руке у отца убитой девочки. Кроме того, в телефоне мужчины обнаружили предсмертные сообщения, которые он накануне отправлял своей матери.
По предварительным данным, с дочкой мужчина решил расправиться из ревности. В ноябре он решил развестись с супругой и уехал работать в Москву. На днях он вернулся домой и обнаружил, что бывшая жена нашла себе сожителя.
Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Сыщики склоняются к тому, что отец убил дочь, а потом покончил с собой, сообщили в орловском управлении СК.
Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина нанес ребенку не менее пяти ударов ножом в грудь. Окровавленный нож был зажат в руке у отца убитой девочки. Кроме того, в телефоне мужчины обнаружили предсмертные сообщения, которые он накануне отправлял своей матери.
По предварительным данным, с дочкой мужчина решил расправиться из ревности. В ноябре он решил развестись с супругой и уехал работать в Москву. На днях он вернулся домой и обнаружил, что бывшая жена нашла себе сожителя.
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