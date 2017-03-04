Наталья Гулькина отравилась кокосовым супом

Певица Наталья Гулькина оказалась под капельницей после ужина в японском ресторане. Легкий суп на кокосовом молоке и салат из морепродуктов уже через несколько часов заставили артистку корчиться от боли и экстренно набирать 03.
Наталья Гулькина: «Я просто думала что я заболела, может я простыла, может еще что-то, вот когда гриппом болеешь, так же выкручивает руки и ноги, вот просто дергает, рвет».
А сотрудники ресторана не верят, что это они отравили певицу, и предполагают: может, Наталья Гулькина по дороге из их заведения перекусила еще где-нибудь? И выдвигают еще одну версию: не исключено, что организм звезды не переносит морские водоросли.
Наталья Гулькина возмущена: в свои 53 года она умеет отличить аллергию от пищевого отравления. А в ресторане только разводят руками: с них взятки гладки. Оказывается, к экзотическому блюду шеф-повар не прикладывает ножа: салат поставляют готовым, а на кухне только красиво сервируют.
Официант: «Вот мы достаем в пачке оно. Там уже все. Это даже не полуфабрикат. Поставки у нас каждый день, через день, это долго не лежит так, чтобы оно там залежалось».
Наталья Гулькина не отрицает: у нее слабый желудок. К тому же в тот день у певицы во рту и маковой росинки не было, а вот вечером звезда решила разгуляться — заказала первое, второе и компот. И все с перцем чили.
После неприятной истории Наталья Гулькина решила начать следить за своим питанием. Теперь певица сядет на вареное и пареное, а заодно и скинет к лету несколько лишних кило.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
А сотрудники ресторана не верят, что это они отравили певицу, и предполагают: может, Наталья Гулькина по дороге из их заведения перекусила еще где-нибудь? И выдвигают еще одну версию: не исключено, что организм звезды не переносит морские водоросли.
Наталья Гулькина возмущена: в свои 53 года она умеет отличить аллергию от пищевого отравления. А в ресторане только разводят руками: с них взятки гладки. Оказывается, к экзотическому блюду шеф-повар не прикладывает ножа: салат поставляют готовым, а на кухне только красиво сервируют.
Официант: «Вот мы достаем в пачке оно. Там уже все. Это даже не полуфабрикат. Поставки у нас каждый день, через день, это долго не лежит так, чтобы оно там залежалось».
Наталья Гулькина не отрицает: у нее слабый желудок. К тому же в тот день у певицы во рту и маковой росинки не было, а вот вечером звезда решила разгуляться — заказала первое, второе и компот. И все с перцем чили.
После неприятной истории Наталья Гулькина решила начать следить за своим питанием. Теперь певица сядет на вареное и пареное, а заодно и скинет к лету несколько лишних кило.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Комментарии