Формат А4
Формат А4 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 01:14
Наталья Гулькина отравилась кокосовым супом. еда, знаменитости, Москва, отравление, рестораны и кафе, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наталья Гулькина отравилась кокосовым супом

комментировать

Наталья Гулькина отравилась кокосовым супом

Наталья Гулькина отравилась кокосовым супом

    Певица Наталья Гулькина оказалась под капельницей после ужина в японском ресторане. Легкий суп на кокосовом молоке и салат из морепродуктов уже через несколько часов заставили артистку корчиться от боли и экстренно набирать 03.

    Наталья Гулькина: «Я просто думала что я заболела, может я простыла, может еще что-то, вот когда гриппом болеешь, так же выкручивает руки и ноги, вот просто дергает, рвет».

    А сотрудники ресторана не верят, что это они отравили певицу, и предполагают: может, Наталья Гулькина по дороге из их заведения перекусила еще где-нибудь? И выдвигают еще одну версию: не исключено, что организм звезды не переносит морские водоросли.

    Наталья Гулькина возмущена: в свои 53 года она умеет отличить аллергию от пищевого отравления. А в ресторане только разводят руками: с них взятки гладки. Оказывается, к экзотическому блюду шеф-повар не прикладывает ножа: салат поставляют готовым, а на кухне только красиво сервируют.

    Официант: «Вот мы достаем в пачке оно. Там уже все. Это даже не полуфабрикат. Поставки у нас каждый день, через день, это долго не лежит так, чтобы оно там залежалось».

    Наталья Гулькина не отрицает: у нее слабый желудок. К тому же в тот день у певицы во рту и маковой росинки не было, а вот вечером звезда решила разгуляться — заказала первое, второе и компот. И все с перцем чили.

    После неприятной истории Наталья Гулькина решила начать следить за своим питанием. Теперь певица сядет на вареное и пареное, а заодно и скинет к лету несколько лишних кило.

    Подробности — в программе «Ты не поверишь!».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru