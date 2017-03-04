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  • 04.03, 23:44
Звуки Бузовой: телезвезда шокировала шоу-бизнес своим пением. знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Звуки Бузовой: телезвезда шокировала шоу-бизнес своим пением

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Звуки Бузовой: телезвезда шокировала шоу-бизнес своим пением

Звуки Бузовой: телезвезда шокировала <nobr>шоу-бизнес</nobr> своим пением

    Народные артисты и маститые композиторы в шоке от творчества Ольги Бузовой.

    После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда реалити-шоу залечивает душевные раны по-своему. Вместо того, чтобы по-тихому плакать в подушку, она во весь голос поет.

    Ольга Бузова: «По идее, ничего не должно болеть. Но все равно болит, зараза. Крылья были поломаны, очень сильно, поэтому, нужно время. Я сегодня утром написала в социальных сетях: я буду падать, падать и падать. Но когда я встану, упадут все. У меня такой настрой!»

    В Олимпийском — арена на 35 тысяч зрителей, и все как один подпевают Бузовой. Новоиспеченная певица, похоже, уже вошла в роль суперзвезды. И ведет себя так, будто ей только что вручили «Грэмми».

    А заслуженные деятели искусств хватаются за голову: с чего вдруг вокруг Ольги Бузовой такой ажиотаж? Олег Газманов помнит: прежде чем о нем узнала вся страна, он 10 лет играл по ресторанам. А Бузова только вчера вышла из-за ворот телестройки, где сначала была обычной участницей, а потом стала ведущей.

    Олег Газманов: «Я не хочу комментировать то, что не имеет отношения к творчеству».

    Певица Бузова говорит, что в любом деле выкладывается на все сто. И 13 лет назад, когда она попала в реалити-шоу, никто и представить не мог, что телеблондинка станет актрисой, писательницей, откроет свой магазин. А теперь она и петь научится. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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