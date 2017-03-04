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  • 04.03, 13:07

Жители Уфы забросали Навального яйцами на вокзале

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Жители Уфы забросали Навального яйцами на вокзале

Жители Уфы забросали Навального яйцами на вокзале

Не самым гостеприимным образом встретили Алексея Навального жители Уфы.

Уже на вокзале оппозиционера, который решил провести в столице Башкирии пресс-конференцию и открыть волонтерский штаб, забросали яйцами.

Кроме того, как сообщает сайт «Комсомольской правды», активисты Национально освободительного движения, встречавшие Навального, выкрикивали оскорбительные лозунги.

Между тем Навальный в своем блоге заявил, что ему «пришлось 20 минут стирать с себя ошметки скорлупы, летевшей брызгами от полицейского», а также извинился «за действия этих клоунов» перед человеком, которому случайно «засветили яйцом прямо в глаз».

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