Жители Уфы забросали Навального яйцами на вокзале

Не самым гостеприимным образом встретили Алексея Навального жители Уфы.
Уже на вокзале оппозиционера, который решил провести в столице Башкирии пресс-конференцию и открыть волонтерский штаб, забросали яйцами.
Кроме того, как сообщает сайт «Комсомольской правды», активисты Национально освободительного движения, встречавшие Навального, выкрикивали оскорбительные лозунги.
Между тем Навальный в своем блоге заявил, что ему «пришлось 20 минут стирать с себя ошметки скорлупы, летевшей брызгами от полицейского», а также извинился «за действия этих клоунов» перед человеком, которому случайно «засветили яйцом прямо в глаз».
Кроме того, как сообщает сайт «Комсомольской правды», активисты Национально освободительного движения, встречавшие Навального, выкрикивали оскорбительные лозунги.
Между тем Навальный в своем блоге заявил, что ему «пришлось 20 минут стирать с себя ошметки скорлупы, летевшей брызгами от полицейского», а также извинился «за действия этих клоунов» перед человеком, которому случайно «засветили яйцом прямо в глаз».
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