Как глава Ингушетии относится к своему месту в рейтингах? К какой работе и почему решено привлекать жен и вдов боевиков? Чем наш Кавказ способен накормить арабский мир? И легко ли это — руководить регионом, в котором весьма велико влияние муфтиев и старейшин? Обо всем этом — в эксклюзивном интервью главы Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова программе «Поздняков» на НТВ.
О рейтингах
Ну, я же тоже человек. И в хорошем смысле если рейтинг — конечно, это мне льстит, и это тоже показатель нашей работы.
О главной задаче для главы региона
Найти золотую середину в социалке и в экономике, что важнее, что первичнее, и чтобы они, два направления, одинаково развивались и одинаково были взаимосвязаны и сочетались с доходами, с расходами. Вот это, мне кажется, более важная тема для главы региона.
О критике власти со стороны различных общественных организаций
В любой критике, даже необоснованной, все равно есть какое-то зерно полезное для власти, это раз. И второе — это все-таки тот надзор, который позволяет в какой-то степени власти не дремать, а выполнять свои обязанности.
Об экспорте в арабский мир
Первым партнером были Арабские Эмираты: наши предприниматели договорились поставлять мед. А вторым партнером, более крупным, явилось уже королевство Саудовская Аравия.
О том, что помогает решать проблемы
Одно дело, когда ты языком чиновника разговариваешь, а другое дело, когда ты за спиной ставишь союзников, тех же простых людей и общественников. Это более такой весомый аргумент в решении каких-то споров или ситуаций.
О привлечении к общественной работе жен и вдов боевиков
Вот эти вдовы или жены боевиков, мы с ними не будем общаться. Ну, это неправильно. Я больше думаю не про самих женщин, хотя про них тоже надо думать, но я думаю больше про детей, которые растут. В какой среде они должны вырасти…
О недобросовестных чиновниках
С ними работа идет. Вплоть до увольнения и лишения должностей. Это комплексная работа. Но все равно в большей степени это методическая работа, профилактическая работа, чтобы каждый чиновник был ближе к населению.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 6 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Ну, я же тоже человек. И в хорошем смысле если рейтинг — конечно, это мне льстит, и это тоже показатель нашей работы.
О главной задаче для главы региона
Найти золотую середину в социалке и в экономике, что важнее, что первичнее, и чтобы они, два направления, одинаково развивались и одинаково были взаимосвязаны и сочетались с доходами, с расходами. Вот это, мне кажется, более важная тема для главы региона.
О критике власти со стороны различных общественных организаций
В любой критике, даже необоснованной, все равно есть какое-то зерно полезное для власти, это раз. И второе — это все-таки тот надзор, который позволяет в какой-то степени власти не дремать, а выполнять свои обязанности.
Об экспорте в арабский мир
Первым партнером были Арабские Эмираты: наши предприниматели договорились поставлять мед. А вторым партнером, более крупным, явилось уже королевство Саудовская Аравия.
О том, что помогает решать проблемы
Одно дело, когда ты языком чиновника разговариваешь, а другое дело, когда ты за спиной ставишь союзников, тех же простых людей и общественников. Это более такой весомый аргумент в решении каких-то споров или ситуаций.
О привлечении к общественной работе жен и вдов боевиков
Вот эти вдовы или жены боевиков, мы с ними не будем общаться. Ну, это неправильно. Я больше думаю не про самих женщин, хотя про них тоже надо думать, но я думаю больше про детей, которые растут. В какой среде они должны вырасти…
О недобросовестных чиновниках
С ними работа идет. Вплоть до увольнения и лишения должностей. Это комплексная работа. Но все равно в большей степени это методическая работа, профилактическая работа, чтобы каждый чиновник был ближе к населению.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 6 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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