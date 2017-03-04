Лондон может отказаться выплачивать ЕС 60 млрд евро после Brexit

Британские правительственные юристы считают, что Лондон не обязан выплачивать ЕС многомиллиардную компенсацию после Brexit.
Юристы проанализировали документы Евросоюза и пришли к выводу, что закона или соглашения, которое обязывает страну произвести выплату, нет. По мнению специалистов, у Брюсселя просто нет юридических оснований требовать этой выплаты.
Теперь, как отмечает The Times, Тереза Мэй получит дополнительные козыри при переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза. Однако Лондон все же может выплатить ЕС компенсацию добровольно, чтобы сохранить льготный доступ к рынкам.
Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50–60 млрд евро. Эту сумму Лондону придется выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Ожидается, что тема выплаты станет одной из главных на переговорах между британским правительством и ЕС, которые запланированы на март 2017 года.
Теперь, как отмечает The Times, Тереза Мэй получит дополнительные козыри при переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза. Однако Лондон все же может выплатить ЕС компенсацию добровольно, чтобы сохранить льготный доступ к рынкам.
Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50–60 млрд евро. Эту сумму Лондону придется выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Ожидается, что тема выплаты станет одной из главных на переговорах между британским правительством и ЕС, которые запланированы на март 2017 года.
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