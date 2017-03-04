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  • 04.03, 11:36

Лондон может отказаться выплачивать ЕС 60 млрд евро после Brexit

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Лондон может отказаться выплачивать ЕС 60 млрд евро после Brexit

Лондон может отказаться выплачивать ЕС 60 млрд евро после Brexit

Британские правительственные юристы считают, что Лондон не обязан выплачивать ЕС многомиллиардную компенсацию после Brexit.

Юристы проанализировали документы Евросоюза и пришли к выводу, что закона или соглашения, которое обязывает страну произвести выплату, нет. По мнению специалистов, у Брюсселя просто нет юридических оснований требовать этой выплаты.

Теперь, как отмечает The Times, Тереза Мэй получит дополнительные козыри при переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза. Однако Лондон все же может выплатить ЕС компенсацию добровольно, чтобы сохранить льготный доступ к рынкам.

Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50–60 млрд евро. Эту сумму Лондону придется выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Ожидается, что тема выплаты станет одной из главных на переговорах между британским правительством и ЕС, которые запланированы на март 2017 года.

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