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  • 04.03, 11:36
В сирийском Манбидже гуманитарный конвой встретили российскими триколорами. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В сирийском Манбидже гуманитарный конвой встретили российскими триколорами

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В сирийском Манбидже гуманитарный конвой встретили российскими триколорами

В сирийском Манбидже гуманитарный конвой встретили российскими триколорами

В сирийском Манбидже гуманитарный конвой встретили российскими триколорами

    Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отправил еще несколько гуманитарных конвоев в провинции САР.

    Одна из колонн в сопровождении бронемашин «Тигр» приехала в город Манбидж, что на севере страны. Территорию этого населенного пункта освободили от террористов совсем недавно. Голодающим жителям привезли 5 тонн продовольствия. Местные жители настолько обрадовались визиту россиян, что вывесили на блокпостах триколоры.

    Миссия стала возможна благодаря российским саперам, которые оперативно разминировали дорогу, ведущую в Манбидж из Алеппо. Теперь специалисты могут приступить к восстановлению электроснабжения и водопровода. Покидая город, экстремисты подорвали единственный резервуар с водой.

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