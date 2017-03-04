В сирийском Манбидже гуманитарный конвой встретили российскими триколорами

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отправил еще несколько гуманитарных конвоев в провинции САР.

Одна из колонн в сопровождении бронемашин «Тигр» приехала в город Манбидж, что на севере страны. Территорию этого населенного пункта освободили от террористов совсем недавно. Голодающим жителям привезли 5 тонн продовольствия. Местные жители настолько обрадовались визиту россиян, что вывесили на блокпостах триколоры.



Миссия стала возможна благодаря российским саперам, которые оперативно разминировали дорогу, ведущую в Манбидж из Алеппо. Теперь специалисты могут приступить к восстановлению электроснабжения и водопровода. Покидая город, экстремисты подорвали единственный резервуар с водой.