В ночном ДТП в Москве погиб мотоциклист

В столичной полиции сообщили о ДТП со смертельным исходом, в котором погиб байкер.
Сообщение пресс-службы Госавтоинспекции Москвы: «Сегодня в 02:30 на 86-м километре МКАД мужчина на мотоцикле Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen. В результате ДТП байкер погиб на месте».
В полиции подчеркнули, что это первый случай ДТП со смертельным исходом в 2017 году с участием мотоциклистов, а также напомнили водителям транспортных средств о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, пишет ТАСС.
В полиции подчеркнули, что это первый случай ДТП со смертельным исходом в 2017 году с участием мотоциклистов, а также напомнили водителям транспортных средств о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, пишет ТАСС.
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