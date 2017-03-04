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  • 04.03, 10:04

В ночном ДТП в Москве погиб мотоциклист

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В ночном ДТП в Москве погиб мотоциклист

В ночном ДТП в Москве погиб мотоциклист

В ночном ДТП в Москве погиб мотоциклист
  • Фото: motomsk_dtp /vk.com

    • В столичной полиции сообщили о ДТП со смертельным исходом, в котором погиб байкер.

    Сообщение пресс-службы Госавтоинспекции Москвы: «Сегодня в 02:30 на 86-м километре МКАД мужчина на мотоцикле Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen. В результате ДТП байкер погиб на месте».

    В полиции подчеркнули, что это первый случай ДТП со смертельным исходом в 2017 году с участием мотоциклистов, а также напомнили водителям транспортных средств о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, пишет ТАСС.

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