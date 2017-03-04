Тульский водитель помог задержать пьяного лихача и стал звездой Интернета

Три серии записи погони за пьяным водителем по улицам Тулы набрали десятки тысяч просмотров в Интернете. Ночной блокбастер снят на обычный регистратор. Заметив странно виляющую «девятку», автор ролика сел ей на хвост, набрал 112, обозначил место, потребовал выслать экипаж, но на этом разговор не закончил.
На протяжении 20 минут, пока не появились полицейские, мужчина координировал инспекторов и, мигая фарами, предупреждал об опасности встречных автомобилистов. Заявитель не ошибся. Тот, кого он преследовал, едва стоял на ногах. Героем оказался Алексей Каража, обычный тульский строитель с твердыми жизненными принципами.
Алексей Каража: «Это ни в коем разе не стукачество. Мне кажется, это как минимум спасение человеческой жизни».
Народного инспектора уже пообещали наградить.
Елена Шалагинова, заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД РФ по Тульской области: «Такой поступок однозначно заслуживает поощрения. Ведь фактически гражданин предотвратил трагедию на дороге».
К своей внезапной славе Алексей Каража, похоже, оказался не готов.
Алексей Каража: «Я абсолютно не ощущаю себя звездой Интернета. И не буду ощущать. Ну, может быть, начальство на работе стало как-то лучше ко мне относиться».
О том, как бороться с нарушителями на дорогах своими силами, смотрите в программе «Главная дорога».
Алексей Каража: «Это ни в коем разе не стукачество. Мне кажется, это как минимум спасение человеческой жизни».
Народного инспектора уже пообещали наградить.
Елена Шалагинова, заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД РФ по Тульской области: «Такой поступок однозначно заслуживает поощрения. Ведь фактически гражданин предотвратил трагедию на дороге».
К своей внезапной славе Алексей Каража, похоже, оказался не готов.
Алексей Каража: «Я абсолютно не ощущаю себя звездой Интернета. И не буду ощущать. Ну, может быть, начальство на работе стало как-то лучше ко мне относиться».
О том, как бороться с нарушителями на дорогах своими силами, смотрите в программе «Главная дорога».
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