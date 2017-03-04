Пятьдесят оттенков серого: почему в России снег сходит вместе с асфальтом

Весной по всей России растаяли дороги, ремонтные бригады не успевают латать бесконечные ямы. Ни подрядчиков, ни чиновников не пугают судебные иски от водителей за испорченные машины.
Не ожидал Замир Шухов, что пробить колесо можно на скоростной столичной трассе, и влетел в яму, скрытую лужей. Он оказался не первым — на обочине уже меняли колеса больше 10 водителей.
Под натиском весны уже сдались дороги центральной России. Водители Подмосковья, Петербурга, Рязани, Воронежа и Смоленска достают домкраты и запаски. Застигнутые врасплох ремонтники судорожно хоронят асфальт в лужах, объясняя это тем, что настоящий ремонт будет только летом, а пока можно латать дыры, по возможности соблюдая технологию, чтобы не переделывать.
Александр Квартальнов, главный инженер ГБУ «Мосавтодор»: «Подрядчик производит восстановительные или повторные работы по ямочному ремонту за свой счет. Санкции — это неприемка работ, это неоплата выполненных работ, это повторный выход на работы».
На российской «Карте убитых дорог» теперь даже составляют рейтинги. Победителей должны починить первыми под контролем активистов.
Дмитрий Цопов, активист проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог»: «Нет четких установленных гарантийных обязательств. В каждом городе почему-то разные гарантийные сроки. Используются либо некачественные материалы, либо технологии работ нарушаются».
Возмущенные водители Калуги решили спросить в управлении дорожного хозяйства, кто заплатит за пробитые колеса. Власти Ростова не стали ждать злых водителей и сами устроили показную порку подрядчикам. Не меньше подрядчиков виноваты чиновники, утверждает генеральная прокуратура. О том, как отсудить у дорожников деньги за разбитую подвеску и добиться возбуждения дела, смотрите в программе «Главная дорога».
Под натиском весны уже сдались дороги центральной России. Водители Подмосковья, Петербурга, Рязани, Воронежа и Смоленска достают домкраты и запаски. Застигнутые врасплох ремонтники судорожно хоронят асфальт в лужах, объясняя это тем, что настоящий ремонт будет только летом, а пока можно латать дыры, по возможности соблюдая технологию, чтобы не переделывать.
Александр Квартальнов, главный инженер ГБУ «Мосавтодор»: «Подрядчик производит восстановительные или повторные работы по ямочному ремонту за свой счет. Санкции — это неприемка работ, это неоплата выполненных работ, это повторный выход на работы».
На российской «Карте убитых дорог» теперь даже составляют рейтинги. Победителей должны починить первыми под контролем активистов.
Дмитрий Цопов, активист проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог»: «Нет четких установленных гарантийных обязательств. В каждом городе почему-то разные гарантийные сроки. Используются либо некачественные материалы, либо технологии работ нарушаются».
Возмущенные водители Калуги решили спросить в управлении дорожного хозяйства, кто заплатит за пробитые колеса. Власти Ростова не стали ждать злых водителей и сами устроили показную порку подрядчикам. Не меньше подрядчиков виноваты чиновники, утверждает генеральная прокуратура. О том, как отсудить у дорожников деньги за разбитую подвеску и добиться возбуждения дела, смотрите в программе «Главная дорога».
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