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  • 04.03, 07:02

Защитника «Челси» Терри ограбили из-за фотографии в Instagram

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Защитника «Челси» Терри ограбили <nobr>из-за</nobr> фотографии в Instagram

Защитника «Челси» Терри ограбили из-за фотографии в Instagram

Защитника «Челси» Терри ограбили <nobr>из-за</nobr> фотографии в Instagram
  • Фото Reuters © 2017

    • Следователи предполагают, что грабители, похитившие ценности из особняка звезды английского футбола Джона Терри, ориентировались на его фотоотчеты в соцсетях.

    Как пишет британская The Sun, грабители обокрали дом футболиста Терри в элитном районе графства Суррей в тот же день, как он опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха на лыжном курорте в Дубае.

    Полиция уверена, что грабители ориентировались именно на фотоблоги знаменитого футболиста и его супруги. На блог Джона Терри в социальной сети Instagram подписано более трех миллионов подписчиков. В подписчиках у его жены Тони — 77 тысяч пользователей. Оба профиля являются открытыми для публичного просмотра.

    Great few days away Skiing with the family 🎿❄️ @toniterry26 🇫🇷

    Публикация от John Terry (@johnterry.26)




    Преступники сумели обойти систему безопасности роскошного особняка с десятком спален и унести множество ценностей на неназванную сумму. Сообщается только что речь идет о пятизначных цифрах. Полиция уверена, что ценности грабители «присмотрели» также пользуясь фотографиями, которые Терри выкладывал в Сеть.

    Издание пишет, что после произошедшего футболист нанял службу безопасности для охраны своего поместья.

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