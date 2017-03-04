Защитника «Челси» Терри ограбили из-за фотографии в Instagram

Следователи предполагают, что грабители, похитившие ценности из особняка звезды английского футбола Джона Терри, ориентировались на его фотоотчеты в соцсетях.
Как пишет британская The Sun, грабители обокрали дом футболиста Терри в элитном районе графства Суррей в тот же день, как он опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха на лыжном курорте в Дубае.
Полиция уверена, что грабители ориентировались именно на фотоблоги знаменитого футболиста и его супруги. На блог Джона Терри в социальной сети Instagram подписано более трех миллионов подписчиков. В подписчиках у его жены Тони — 77 тысяч пользователей. Оба профиля являются открытыми для публичного просмотра.
Преступники сумели обойти систему безопасности роскошного особняка с десятком спален и унести множество ценностей на неназванную сумму. Сообщается только что речь идет о пятизначных цифрах. Полиция уверена, что ценности грабители «присмотрели» также пользуясь фотографиями, которые Терри выкладывал в Сеть.
Издание пишет, что после произошедшего футболист нанял службу безопасности для охраны своего поместья.
Полиция уверена, что грабители ориентировались именно на фотоблоги знаменитого футболиста и его супруги. На блог Джона Терри в социальной сети Instagram подписано более трех миллионов подписчиков. В подписчиках у его жены Тони — 77 тысяч пользователей. Оба профиля являются открытыми для публичного просмотра.
Преступники сумели обойти систему безопасности роскошного особняка с десятком спален и унести множество ценностей на неназванную сумму. Сообщается только что речь идет о пятизначных цифрах. Полиция уверена, что ценности грабители «присмотрели» также пользуясь фотографиями, которые Терри выкладывал в Сеть.
Издание пишет, что после произошедшего футболист нанял службу безопасности для охраны своего поместья.
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