NASA предлагает любителям компьютерных игр-симуляторов отремонтировать МКС

NASA выложило в Сеть симулятор работы находящегося на Международной космической станции астронавта в открытом космосе.
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) выложило на своем сайте каталог своего программного обеспечения. На сайте представлены как специализированные программы, рассчитанные на профессиональных инженеров, так и познавательные сервисы для любителей изучения космоса.
В частности представлена игра-симулятор Station Spacewalk, позволяющая почувствовать себя астронавтом МКС, проводящим работы в открытом космосе.
В NASA подчеркнули, что игра сделана максимально реалистично и основана на настоящих заданиях, которые уже приходилось выполнять экипажу МКС. При этом игроки будут должны пользоваться тем же набором инструментов, что и настоящие астронавты, а также следить за уровнем кислорода в баллонах скафандров и другими параметрами.
В частности представлена игра-симулятор Station Spacewalk, позволяющая почувствовать себя астронавтом МКС, проводящим работы в открытом космосе.
В NASA подчеркнули, что игра сделана максимально реалистично и основана на настоящих заданиях, которые уже приходилось выполнять экипажу МКС. При этом игроки будут должны пользоваться тем же набором инструментов, что и настоящие астронавты, а также следить за уровнем кислорода в баллонах скафандров и другими параметрами.
Комментарии