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  • 04.03, 05:32

NASA предлагает любителям компьютерных игр-симуляторов отремонтировать МКС

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NASA предлагает любителям компьютерных игр-симуляторов отремонтировать МКС

NASA предлагает любителям компьютерных <nobr>игр-симуляторов</nobr> отремонтировать МКС

NASA выложило в Сеть симулятор работы находящегося на Международной космической станции астронавта в открытом космосе.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) выложило на своем сайте каталог своего программного обеспечения. На сайте представлены как специализированные программы, рассчитанные на профессиональных инженеров, так и познавательные сервисы для любителей изучения космоса.

В частности представлена игра-симулятор Station Spacewalk, позволяющая почувствовать себя астронавтом МКС, проводящим работы в открытом космосе.

В NASA подчеркнули, что игра сделана максимально реалистично и основана на настоящих заданиях, которые уже приходилось выполнять экипажу МКС. При этом игроки будут должны пользоваться тем же набором инструментов, что и настоящие астронавты, а также следить за уровнем кислорода в баллонах скафандров и другими параметрами.

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