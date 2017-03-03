Петербургский скульптор исполнил мечту Иосифа Бродского

В администрации Василеостровского района города в срочном порядке выясняют, кто установил памятник Иосифу Бродскому на набережной реки Смоленки. Гранитный трехметровый монумент, очень похожий на поэта, появился во дворе жилого дома. Когда именно, затрудняются сказать даже местные жители. Не знают ничего и чиновники.

Корреспондент НТВ Мария Сапожникова встретилась с автором монумента Бродскому.



Новый монумент на набережной реки Смоленки откуда ни глянь — загадка. Поэтому местные жители, словно участники квеста, сначала приглядываются издалека, потом обходят вокруг и лишь после подсказки сразу узнают в гранитном профиле знаменитого поэта.



Анна Соболева, Светлана Здор: «У нас мелькнула такая мысль, но теперь да — кажется, что, возможно, и Бродскому. Он же сказал, что приду на Васильевский остров умирать».



На самом деле, подсказку петербуржцам автор оставил, но ее попросили срезать.



Евгений Ротанов, скульптор: «У меня на пьедестале был вырезан его автограф, как он расписывался. Но попросили снять, потому что иначе он попадет в категорию памятников».



По мнению автора, как работу ни назови (фигура или посвящение поэту), главное — устранить несправедливость, что в Петербурге до сих пор нет памятника Иосифу Бродскому. Помнит, как впервые услышал по радио его голос нараспев. Уже тогда захотел воспеть Бродского в художественном образе.



Евгений Ротанов хранит в мастерской первый вариант скульптуры, который три года назад занял одно из призовых мест на симпозиуме по городским скульптурам. Каждому победителю комитет по градостроительству и архитектуре подбирает места в городе. Все остальные отобранные тогда памятники уже установлены, а Бродский долгие годы не мог вернуться на любимый Васильевский остров.



Евгений Ротанов, скульптор: «Я хотел его приблизить к Петербургу, к гранитному городу, к набережным. Я не хотел делать обычный классический памятник с пиджаком и пуговицами».



Это сейчас безымянная скульптура из серого гранита сливается с серостью Петербурга. С наступлением весны администрация района займется благоустройством сквера. Правда, о наличии памятника Бродскому на этом участке здесь не знают.



Как долго этот гранитный монумент будет оставаться памятником, которого нет, неизвестно. Но как только его официально признают, он станет первым памятником Иосифу Бродскому в Петербурге.