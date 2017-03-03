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  • 03.03, 20:26

В Калининграде нашли 250-килограммовую авиабомбу времен войны

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В Калининграде нашли 250-килограммовую авиабомбу времен войны

В Калининграде нашли <nobr>250-килограммовую</nobr> авиабомбу времен войны

При проведении строительных работ вблизи одной из главных городских магистралей и жилых домов в Калининграде рабочие обнаружили неразорвавшуюся 250-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Бомба была найдена на стройплощадке в районе улицы Александра Невского во время земляных работ, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

ГУ МЧС по региону: «Мощная авиабомба военной поры обнаружена в районе улицы А. Невского — одной из центральных автомагистралей города. На сверхопасную находку наткнулись рабочие при проведении земляных работ на стройплощадке».

На место инцидента прибыли сотрудники специализированной фирмы по работе с боеприпасами «Форпост Балтики плюс», которые установили, что в земле находится фугасная авиационная бомба ФАБ-250.

По словам представителя фирмы Александра Векшина, найденный двухметровый боеприпас начинен 120 килограммами взрывчатого вещества. Зона поражения такой бомбы в радиусе достигает полутора километров. Причем, отмечает Векшин, обнаружили фугас всего в ста метрах от оживленной дороги.

В целях обеспечения безопасности населения место инцидента оцеплено, установлена круглосуточная полицейская охрана, стройплощадка закрыта, все работы приостановлены. Сообщается, что в понедельник, 6 марта, бомбу вывезут и взорвут на полигоне.

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