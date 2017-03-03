Школа в США заработала 24 млн долларов на акциях Snapchat

Американская школа заработала 24 млн долларов благодаря удачным инвестициям.

Пять лет назад Барри Эггерс, профессиональный инвестор и по совместительству папа двух учеников школы Святого Франциска в Калифорнии, заметил, что его дети постоянно сидят в каком-то мессенджере. Им оказался тогда совсем малоизвестный Snapchat, фишка которого в том, что сообщения и фото там исчезают сразу после просмотра.



Эггерс решил вложиться в него сам и уговорил руководство школы: из попечительского фонда выделили 15 тысяч долларов. А вчера компания, которая владеет эти мессенджером разместила акции на Нью-Йоркской бирже. Школа продала свою долю, и эта сделка принесла ей уже 24 млн долларов.