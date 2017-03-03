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  • 03.03, 20:26

Пензенский школьник скончался во время тренировки

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Пензенский школьник скончался во время тренировки

Пензенский школьник скончался во время тренировки

В Пензе правоохранители выясняют обстоятельства гибели девятиклассника во время тренировки в школьном физкультурно-оздоровительном комплексе.

По предварительным данным, 16-летний подросток решил потренироваться, однако ему стало плохо по время пробежки.

На помощь школьнику поспешили педагоги, один из учителей вызвал скорую. Медики прибыли всего через 8 минут, но было уже поздно.

Как сообщает РИА Новости, мальчик до 1 января занимался на уроках физкультуры в спецгруппе с щадящим режимом нагрузок.

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