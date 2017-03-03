В Твери стая бездомных собак спасла тонущего пенсионера

ЧП произошло на реке Тьмака в Твери. Пожилой мужчина провалился под лед, его пытались спасти бездомные псы.
Бездомные животные метались по берегу реки, выли, скулили и лаяли, привлекая внимание прохожих. В итоге тонущего мужчину заметила одна из жительниц города, которая заинтересовалась причиной беспокойства собак, передает ТИА.
Ольга: «Я услышала, что под мостом громко лают и воют собаки. Сначала хотела пройти мимо, потом вернулась, чтобы посмотреть, что происходит. На берегу Тьмаки, где находится гимназия, металось несколько собак. На противоположном берегу, где обелиск, рыжая собака то подбегала к воде, то отбегала в сторону. Я увидела, что в воде барахтается мужчина лет 60».
Женщина позвала на помощь, откликнулись двое мужчин. Один тут же бросился в воду и вытащил утопающего. Второй вызвал скорую помощь. Пенсионера удалось спасти.
Сейчас в ГУ МЧС по Тверской области разыскивают неизвестных героев и просят их связаться с местным отделением спасателей.
Ольга: «Я услышала, что под мостом громко лают и воют собаки. Сначала хотела пройти мимо, потом вернулась, чтобы посмотреть, что происходит. На берегу Тьмаки, где находится гимназия, металось несколько собак. На противоположном берегу, где обелиск, рыжая собака то подбегала к воде, то отбегала в сторону. Я увидела, что в воде барахтается мужчина лет 60».
Женщина позвала на помощь, откликнулись двое мужчин. Один тут же бросился в воду и вытащил утопающего. Второй вызвал скорую помощь. Пенсионера удалось спасти.
Сейчас в ГУ МЧС по Тверской области разыскивают неизвестных героев и просят их связаться с местным отделением спасателей.
Комментарии