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  • 03.03, 18:54

В Твери стая бездомных собак спасла тонущего пенсионера

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В Твери стая бездомных собак спасла тонущего пенсионера

В Твери стая бездомных собак спасла тонущего пенсионера

В Твери стая бездомных собак спасла тонущего пенсионера
  • Фото: tvernews.ru

    • ЧП произошло на реке Тьмака в Твери. Пожилой мужчина провалился под лед, его пытались спасти бездомные псы.

    Бездомные животные метались по берегу реки, выли, скулили и лаяли, привлекая внимание прохожих. В итоге тонущего мужчину заметила одна из жительниц города, которая заинтересовалась причиной беспокойства собак, передает ТИА.

    Ольга: «Я услышала, что под мостом громко лают и воют собаки. Сначала хотела пройти мимо, потом вернулась, чтобы посмотреть, что происходит. На берегу Тьмаки, где находится гимназия, металось несколько собак. На противоположном берегу, где обелиск, рыжая собака то подбегала к воде, то отбегала в сторону. Я увидела, что в воде барахтается мужчина лет 60».

    Женщина позвала на помощь, откликнулись двое мужчин. Один тут же бросился в воду и вытащил утопающего. Второй вызвал скорую помощь. Пенсионера удалось спасти.

    Сейчас в ГУ МЧС по Тверской области разыскивают неизвестных героев и просят их связаться с местным отделением спасателей.

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