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  • 03.03, 18:54

Наркоторговец из Калмыкии повесился на простыне в «Бутырке»

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Наркоторговец из Калмыкии повесился на простыне в «Бутырке»

Наркоторговец из Калмыкии повесился на простыне в «Бутырке»

В СИЗО «Бутырка» повесился ранее судимый уроженец Калмыкии, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказал представитель столичного управления федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков, тело подозреваемого было обнаружено сегодня днем в одной из камер следственного изолятора «Бутырка». По словам Цыганкова, арестованный свел счеты с жизнью, повесившись на куске простыни.

Сергей Цыганков: «Сегодня днем в камере карантинного отделения СИЗО-2 обнаружено тело поступившего накануне мужчины, 1986 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством».

Представитель УФСИН пояснил, что погибший был уроженцем Калмыкии, ранее судимым за кражу. Мужчину арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данному факту проводится проверка, передает «Интерфакс».

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