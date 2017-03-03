Наркоторговец из Калмыкии повесился на простыне в «Бутырке»

В СИЗО «Бутырка» повесился ранее судимый уроженец Калмыкии, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказал представитель столичного управления федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков, тело подозреваемого было обнаружено сегодня днем в одной из камер следственного изолятора «Бутырка». По словам Цыганкова, арестованный свел счеты с жизнью, повесившись на куске простыни.
Сергей Цыганков: «Сегодня днем в камере карантинного отделения СИЗО-2 обнаружено тело поступившего накануне мужчины, 1986 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством».
Представитель УФСИН пояснил, что погибший был уроженцем Калмыкии, ранее судимым за кражу. Мужчину арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данному факту проводится проверка, передает «Интерфакс».
Сергей Цыганков: «Сегодня днем в камере карантинного отделения СИЗО-2 обнаружено тело поступившего накануне мужчины, 1986 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством».
Представитель УФСИН пояснил, что погибший был уроженцем Калмыкии, ранее судимым за кражу. Мужчину арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данному факту проводится проверка, передает «Интерфакс».
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