Без микрофона никуда: рабочий инструмент политиков и журналистов отмечает круглую дату

Сегодня исполняется 140 лет микрофону, без которого не представить современную общественную жизнь и СМИ.

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер представил устройство, которое тогда вызвало сенсацию. Сегодня же оно настолько прочно вошло в жизнь, что сложно найти сферу, где не используют аппарат, передающий речь на расстояние.



В том числе благодаря и ему большинство жителей планеты разговаривают по телефону. А для профессиональных пользователей, таких как журналисты, это вообще рабочий инструмент.



Корреспондент НТВ Алексей Кобылков одним из первых поздравил микрофон с круглой датой.



Микрофону — 140 лет, но говорить громко без него никто до сих пор не научился. Константин Анисимов — еще недавно любимый многими голос Петровского стадиона. Профессиональный артист, он вспоминает сейчас, с каким ужасом и волнением сел на стадионе перед микрофоном в первый раз, тогда еще на матче дублирующих составов.



Константин Анисимов, артист: «Ничего не понимал, особенно не знал игроков дублирующего состава „Зенита“. Рядом со мной сидел обаятельный мужик, который мне что-то подсказывал. Им оказался президент футбольного клуба „Зенит“ Виталий Мутко. Я думал, зачем он мне мешает».



Футбольные комментаторы, артисты, певцы, политики — многие из них настолько привыкли к микрофону, что и все остальные вещи принимают за него. Иногда похожие вещи, как в случае с польским министром обороны, который решил поговорить в лампочку.



Иногда менее похожие, как в случае с турецким репортером, который явно чересчур увлекся беседой. Обычный разговор ведущего с грибом. Такая безобидная небольшая профдеформация.



Понятно, что у всех разные отношения с микрофоном. Для кого-то это просто рабочий инструмент, для кого-то, как для Криштиану Роналду, серьезный раздражитель.



Но без него всё равно никуда: ни сходить в караоке, ни сделать сюжет для новостей. Так что если нужен повод для праздника, сегодня он точно есть. И каждый с чистой совестью может поздравить свой собственный микрофон с днем рожденья.