ЧП. Расследование
ЧП. Расследование 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 18:54

В Кисловодске годовалая девочка отравилась насмерть картошкой-фри

4 комментария

В Кисловодске годовалая девочка отравилась насмерть картошкой-фри

В Кисловодске годовалая девочка отравилась насмерть <nobr>картошкой-фри</nobr>

Следователи проводят проверку по факту смерти годовалой девочки в Кисловодске. По предварительной версии, ребенок отравился курицей и картошкой фри.

По данным следствия, курицу и картошку фри супруги с двумя детьми купили в отделе готовой еды одного из гипермаркетов Ставрополя, чтобы перекусить в машине по дороге в Кисловодск, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

После употребления указанных продуктов, уже в Кисловодске, все члены семьи почувствовали себя плохо. Хуже всех чувствовала себя годовалая девочка. Малышку с признаками отравления госпитализировали в одну из городских больниц, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась через непродолжительное время.

В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru