В Кисловодске годовалая девочка отравилась насмерть картошкой-фри

Следователи проводят проверку по факту смерти годовалой девочки в Кисловодске. По предварительной версии, ребенок отравился курицей и картошкой фри.
По данным следствия, курицу и картошку фри супруги с двумя детьми купили в отделе готовой еды одного из гипермаркетов Ставрополя, чтобы перекусить в машине по дороге в Кисловодск, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
После употребления указанных продуктов, уже в Кисловодске, все члены семьи почувствовали себя плохо. Хуже всех чувствовала себя годовалая девочка. Малышку с признаками отравления госпитализировали в одну из городских больниц, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась через непродолжительное время.
В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
После употребления указанных продуктов, уже в Кисловодске, все члены семьи почувствовали себя плохо. Хуже всех чувствовала себя годовалая девочка. Малышку с признаками отравления госпитализировали в одну из городских больниц, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась через непродолжительное время.
В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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