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  • 03.03, 18:54

В Калуге школьника госпитализировали после падения наледи с крыши

1 комментарий
В Калуге школьника госпитализировали после падения наледи с крыши

В Калуге школьника госпитализировали после падения наледи с крыши

В Калуге школьника госпитализировали после падения наледи с крыши
  • Фото: СУ СК РФ по Калужской области

    • 11-летний житель Калуги получил серьезные травмы при падении наледи с крыши.

    ЧП случилось сегодня у дома на улице Королёва. Мальчики 10 и 11 лет проходили мимо, когда на них с крыши упала наледь.

    В результате старший из детей пострадал. Сейчас он находится в больнице.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в калужском управлении СК.

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