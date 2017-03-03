В Калуге школьника госпитализировали после падения наледи с крыши

11-летний житель Калуги получил серьезные травмы при падении наледи с крыши.
ЧП случилось сегодня у дома на улице Королёва. Мальчики 10 и 11 лет проходили мимо, когда на них с крыши упала наледь.
В результате старший из детей пострадал. Сейчас он находится в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в калужском управлении СК.
В результате старший из детей пострадал. Сейчас он находится в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в калужском управлении СК.
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