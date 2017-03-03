Участвующей в индийском шоу талантов петербурженке нужна поддержка россиян

Петербурженка Настя Сарасвати покорила Индию, став звездой местной «Минуты славы». Эту программу транслируют по всему миру, а вот в России об успехе девушки удалось узнать только благодаря активности ее друзей.
Сейчас певица Настя едва ли не самая популярная россиянка в Индии. Шоу «Минута славы» объединяет и вокальный и конкурс, и конкурс талантов. В жюри — звезды Болливуда. Однажды Настя станцевала с индийским кинокоролем Шах Рукх Кханом. В России же Настя Сарасвати сотрудничала с Борисом Гребенщиковым. И сейчас ей нужна поддержка соотечественников.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, Настя Сарасвати с одинаковой виртуозностью владеет скрипкой, гитарой и флейтой. Для нее любое исполнение — целое погружение в культуру. Стоит только ей закрыть глаза, и в зале появляется это магическое спокойствие, будто сами индийские боги ей помогают.
Настя Сарасвати, российская участница в шоу талантов на индийском телевидении: «Меня часто спрашивают, зачем ты изучаешь нашу музыку, которая уже не котируется. Молодежь мне говорила, что это же очень скучно. Но эта музыка очень духовная, глубокая. И мне хочется донести, что индийскую музыку нужно знать, слушать».
Она в Индии уже девятый раз, но языка по-прежнему не знает. Тем, кажется, заворожённее наблюдают за выступлением судьи. Особенно, когда Настя вдруг перестает играть и начинает петь.
Скоро на проекте стартуют прямые эфиры. Но есть одна сложность. В России это шоу не показывают, а организаторы хотят еще больше аудитории, в том числе и зарубежной. Поэтому предлагают так называемое отложенное голосование. То есть после каждого тура видео с выступлениями будут выкладывать на сайте. Так можно будет поддержать и Настю.
Подробнее — в сюжете НТВ.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, Настя Сарасвати с одинаковой виртуозностью владеет скрипкой, гитарой и флейтой. Для нее любое исполнение — целое погружение в культуру. Стоит только ей закрыть глаза, и в зале появляется это магическое спокойствие, будто сами индийские боги ей помогают.
Настя Сарасвати, российская участница в шоу талантов на индийском телевидении: «Меня часто спрашивают, зачем ты изучаешь нашу музыку, которая уже не котируется. Молодежь мне говорила, что это же очень скучно. Но эта музыка очень духовная, глубокая. И мне хочется донести, что индийскую музыку нужно знать, слушать».
Она в Индии уже девятый раз, но языка по-прежнему не знает. Тем, кажется, заворожённее наблюдают за выступлением судьи. Особенно, когда Настя вдруг перестает играть и начинает петь.
Скоро на проекте стартуют прямые эфиры. Но есть одна сложность. В России это шоу не показывают, а организаторы хотят еще больше аудитории, в том числе и зарубежной. Поэтому предлагают так называемое отложенное голосование. То есть после каждого тура видео с выступлениями будут выкладывать на сайте. Так можно будет поддержать и Настю.
Подробнее — в сюжете НТВ.
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