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  • 03.03, 17:24
Путин поручил Хлопонину проверить исполнение законов по защите редких животных. животные, законодательство, Путин, Хлопонин, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин поручил Хлопонину проверить исполнение законов по защите редких животных

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Путин поручил Хлопонину проверить исполнение законов по защите редких животных

Путин поручил Хлопонину проверить исполнение законов по защите редких животных

    Владимир Путин распорядился проверить исполнение закона об уголовном наказании за охоту на редких животных. Речь об этом шла в Кремле на рабочей встрече с вице-премьером Александром Хлопониным.

    Президент поинтересовался мнением Хлопонина о том, как работают законы в сфере охраны дикой природы.

    Александр Хлопонин, заместитель председателя Правительства РФ: «Позиции у общественников достаточно разные, расходятся, но думаю, что та правоприменительная практика, которая сейчас существует, действительно позволяет нам увеличить популяцию этих животных».

    Владимир Путин, президент РФ: «Мнения у людей могут расходиться, это вполне естественно, но есть закон, он принят, вплоть до уголовной ответственности. Он применяется или нет?»

    Александр Хлопонин: «Да, применяется. Хотя территория, конечно, колоссальная, и, может быть, не хватает егерей».

    Владимир Путин: «Помогите Генпрокуратуре провести соответствующую проверку».

    Александр Хлопонин: «Есть».

    Хлопонин также рассказал президенту про Год экологии в России, в проведении которого активно участвует бизнес. Самые крупные корпорации России, в том числе «Газпром», планируют более 60 экологических мероприятий, которые должны привести к сокращению выбросов практически на 70 тысяч тонн в год. На эти проекты компании планируют потратить свыше 100 миллиардов рублей.

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