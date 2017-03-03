Путин поручил Хлопонину проверить исполнение законов по защите редких животных

Владимир Путин распорядился проверить исполнение закона об уголовном наказании за охоту на редких животных. Речь об этом шла в Кремле на рабочей встрече с вице-премьером Александром Хлопониным.

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Президент поинтересовался мнением Хлопонина о том, как работают законы в сфере охраны дикой природы.



Александр Хлопонин, заместитель председателя Правительства РФ: «Позиции у общественников достаточно разные, расходятся, но думаю, что та правоприменительная практика, которая сейчас существует, действительно позволяет нам увеличить популяцию этих животных».



Владимир Путин, президент РФ: «Мнения у людей могут расходиться, это вполне естественно, но есть закон, он принят, вплоть до уголовной ответственности. Он применяется или нет?»



Александр Хлопонин: «Да, применяется. Хотя территория, конечно, колоссальная, и, может быть, не хватает егерей».



Владимир Путин: «Помогите Генпрокуратуре провести соответствующую проверку».



Александр Хлопонин: «Есть».



Хлопонин также рассказал президенту про Год экологии в России, в проведении которого активно участвует бизнес. Самые крупные корпорации России, в том числе «Газпром», планируют более 60 экологических мероприятий, которые должны привести к сокращению выбросов практически на 70 тысяч тонн в год. На эти проекты компании планируют потратить свыше 100 миллиардов рублей.