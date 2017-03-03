Белгородский блогер снимает грудь беременной жены и продает фото в Сети

Весьма своеобразный способ заработка придумал житель Белгорода. Он решил продавать фотографии супруги. За 50 рублей его возлюбленная готова написать на своей груди любое послание, какое только пожелает заказчик. Ни мужчина, ни его жена не считают такие действия аморальными.

Продавец снимков — молодой человек с розовыми волосами, назвавшийся Никитой Милым. Причем он сразу уточнил, что Милый — это фамилия, а не черта характера. В Сети блогер публикует фото своей беременной жены с подписями. На языке интернета такие картинки называются это сигнами. Что-то вроде открытки на день рождения. Одна — для Егора, другая — для Артёма. И все бы ничего, да вот только высылает их Милый любому, даже школьнику, причем за деньги. 50 рублей штука.



Никита Милый, блогер: «Целевая аудитория заказа фотографий была разная. Были как и взрослые люди, так и школьники. Даже уже не поймешь, кто тебе присылал пожертвования, чтобы ты взамен прислал вот такое вот фото».



А как же моральная сторона вопроса? Да и не продешевил ли глава семейства? Впрочем, блогер считает, что ради подписчиков чего только не сделаешь. Он ведь еще восходящая звезда Интернета, нужно добиваться популярности. Ради роликов автор меняет цвет волос от желтого до зеленого.



Дама сердца блогера — та самая загадочная девушка, чья грудь, прикрытая ладонями, будоражила умы подписчиков. Оказалось, что Оксана — бывшая студентка, сейчас она на 9-м месяце.



Оксана Милая: «Окончила только один курс полностью, второй — не полностью. Собственно, я занималась учебой. И еще рисовала, творчеством занималась».



Супруг предложил Оксане идею использовать ее как модель. Девушка поддерживает все начинания мужа и в фотографиях этих не видит ничего предосудительного. В итоге известно, что продали таких сигнов молодожены несколько десятков. Прибыль, конечно, не слишком ощутимая, больше проблем нажили.



Как выяснил корреспондент Антон Талпа, в Сети нашлись десятки тех, кто воспротивился рассылке фото. Впрочем, скандал этот, вероятно, так и останется на просторах интернета, ведь, как говорят юристы, привлечь блогера, например, к административной ответственности, вряд ли получится, так как на снимках ведь нет откровенной демонстрации пошлостей.