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  • 03.03, 12:50

Студент получил 15 лет тюрьмы за резню бензопилой в минском ТЦ

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Студент получил 15 лет тюрьмы за резню бензопилой в минском ТЦ

Студент получил 15 лет тюрьмы за резню бензопилой в минском ТЦ

Владислав Казакевич, устроивший резню бензопилой в минском торговом центре «Новая Европа», будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Студент минского вуза Владислав Казакевич получил 15 лет лишения свободы — это максимально возможное наказание, поскольку в момент совершения преступления подсудимому не исполнилось 18 лет, сообщили в суде. По той же причине убийца будет отбывать наказание в колонии не усиленного, а общего режима, передает «Интерфакс».

8 октября 2016 года студент Казакевич напал с бензопилой на людей в ТЦ в Минске. После двух неудачных попыток зарезать двух женщин бензопилой молодой человек достал из чехла от гитары топор-кувалду и добил одну из жертв. Погибшей оказалась 43-летняя сотрудница одного из магазинов, две женщины получили травмы. Всего потерпевшими по делу признаны семь человек.

Известно, преступление молодой человек планировал несколько месяцев. Первоначально он хотел устроить резню в своем вузе, но обстоятельства изменились, и Казакевич отправился в торговый центр. По словам юноши, он хотел убить как можно больше людей, так как разочаровался в самом себе и испытывал отвращение к человечеству.

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