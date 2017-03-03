Студент получил 15 лет тюрьмы за резню бензопилой в минском ТЦ

Владислав Казакевич, устроивший резню бензопилой в минском торговом центре «Новая Европа», будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Студент минского вуза Владислав Казакевич получил 15 лет лишения свободы — это максимально возможное наказание, поскольку в момент совершения преступления подсудимому не исполнилось 18 лет, сообщили в суде. По той же причине убийца будет отбывать наказание в колонии не усиленного, а общего режима, передает «Интерфакс».
8 октября 2016 года студент Казакевич напал с бензопилой на людей в ТЦ в Минске. После двух неудачных попыток зарезать двух женщин бензопилой молодой человек достал из чехла от гитары топор-кувалду и добил одну из жертв. Погибшей оказалась 43-летняя сотрудница одного из магазинов, две женщины получили травмы. Всего потерпевшими по делу признаны семь человек.
разочаровался в самом себе и испытывал отвращение к человечеству.
8 октября 2016 года студент Казакевич напал с бензопилой на людей в ТЦ в Минске. После двух неудачных попыток зарезать двух женщин бензопилой молодой человек достал из чехла от гитары топор-кувалду и добил одну из жертв. Погибшей оказалась 43-летняя сотрудница одного из магазинов, две женщины получили травмы. Всего потерпевшими по делу признаны семь человек.
разочаровался в самом себе и испытывал отвращение к человечеству.
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